“응 수고하고, 점수는 형이 받을게”…토익 성적표의 ‘반전’

10명 중 7명이 20대…30대는 1~2명
31~35세 점수 728.2점…가장 높아
YBM 산하 한국TOEIC위원회가 6일 발표한 ‘2025년 토익 정기시험 성적 분석 결과’에서 국내 토익 시장의 주력 응시층과 고득점 연령대가 엇갈리는 흥미로운 양상이 나타났다.
한국TOEIC위원회는 이번 조사에서 전체 평균 성적은 전년(682.7점)보다 3.5점 상승한 686.2점으로 집계됐다고 이날 밝혔다.
가장 눈길을 끄는 대목은 연령별 성적이다.
전체 응시자 10명 중 7명이 20대(21~25세 45.1%, 26~30세 28.4%)로 나타나 토익은 대학생·취준생의 전유물이라는 공식을 입증했지만, 정작 성적표의 주인공은 응시 비율 15.2%인 30대(31~35세 10.6%, 36~40세 4.6%)였다.
연령별로 점수를 보면 31~35세가 728.2점으로 전 연령대 중 가장 높았고, 36~40세(714.4점)와 26~30세(711.4점)가 뒤를 이었다. 취업 문턱을 갓 넘으려는 20대 초반(21~25세 670.3점)보다 실무 영어 노출이 잦고 이직이나 자기계발에 뛰어든 30대 직장인들의 ‘숙련도’가 더 높음을 시사한다.
지난해 토익 정기시험의 평균 성적은 LC(듣기) 378.7점에 RC(독해)는 307.5점으로 조사됐다. 점수대별로는 705~800점 구간이 21.1%로 가장 두터운 층을 형성했으며, 905점 이상의 고득점자도 10.3%에 달해 10명 중 1명은 900점 고지를 넘겼다.
토익 응시 목적은 취업이 41.9%로 가장 높은 비중을 차지해 청년층의 고단한 구직 현실을 반영했다. 이어 졸업·인증(26.4%), 학습 방향 설정(22.4%), 승진(6.5%) 순으로 집계됐다.
