“응 수고하고, 점수는 형이 받을게”…토익 성적표의 ‘반전’

YBM 산하 한국TOEIC위원회가 6일 발표한 ‘2025년 토익 정기시험 성적 분석 결과’에서 국내 토익 시장의 주력 응시층과 고득점 연령대가 엇갈리는 흥미로운 양상이 나타났다.

서울 시내의 한 토익학원. 사진은 기사 내용과 상관없음. 뉴스1

한국TOEIC위원회는 이번 조사에서 전체 평균 성적은 전년(682.7점)보다 3.5점 상승한 686.2점으로 집계됐다고 이날 밝혔다.

가장 눈길을 끄는 대목은 연령별 성적이다.

전체 응시자 10명 중 7명이 20대(21~25세 45.1%, 26~30세 28.4%)로 나타나 토익은 대학생·취준생의 전유물이라는 공식을 입증했지만, 정작 성적표의 주인공은 응시 비율 15.2%인 30대(31~35세 10.6%, 36~40세 4.6%)였다.

연령별로 점수를 보면 31~35세가 728.2점으로 전 연령대 중 가장 높았고, 36~40세(714.4점)와 26~30세(711.4점)가 뒤를 이었다. 취업 문턱을 갓 넘으려는 20대 초반(21~25세 670.3점)보다 실무 영어 노출이 잦고 이직이나 자기계발에 뛰어든 30대 직장인들의 ‘숙련도’가 더 높음을 시사한다.

지난해 토익 정기시험의 평균 성적은 LC(듣기) 378.7점에 RC(독해)는 307.5점으로 조사됐다. 점수대별로는 705~800점 구간이 21.1%로 가장 두터운 층을 형성했으며, 905점 이상의 고득점자도 10.3%에 달해 10명 중 1명은 900점 고지를 넘겼다.

토익 응시 목적은 취업이 41.9%로 가장 높은 비중을 차지해 청년층의 고단한 구직 현실을 반영했다. 이어 졸업·인증(26.4%), 학습 방향 설정(22.4%), 승진(6.5%) 순으로 집계됐다.

지난해 토익 성적 분석 결과와 관련한 자세한 내용은 YBM 한국TOEIC위원회의 공식 블로그인 ‘TOEIC 스토리’에서 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지