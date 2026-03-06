‘약물 취해 반포대교 추락’ 포르쉐 운전자, 검찰에 구속 송치

약물에 취한 채 반포대교를 달리다 한강 둔치로 추락한 운전자가 검찰로 넘겨졌다.

6일 서울 용산경찰서는 마약류관리법 위반 혐의 등을 받는 30대 여성 A씨를 구속 송치했다고 밝혔다.

약에 취한 상태로 서울 반포대교를 달리다가 한강 둔치로 추락한 포르쉐 차량 운전자 30대 A씨가 지난 2월27일 서울 마포구 서울서부지방법원에서 마약류관리법 위반 및 도로교통법상 약물운전 혐의로 구속 전 피의자 신문(영장실질심사)를 받기 위해 출석하고 있다. 뉴시스

A씨는 지난달 25일 오후 8시44분 포르쉐 SUV를 몰고 반포대교를 주행하다 난간을 뚫고 잠수교 인근 한강 둔치로 떨어져 타박상을 입었다. 추락 과정에서 그의 차가 덮친 벤츠의 운전자 40대 남성도 경상을 입었다.

경찰은 A씨를 긴급체포해 사고 경위와 약물 사용 여부 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청했다. A씨는 경찰 조사에서 약물을 투약하고 운전했다며 혐의를 시인했다. 경찰에 따르면 A씨의 차에는 프로포폴 빈 병과 약물이 채워진 일회용 주사기, 의료용 관 등이 다량 발견됐다.

경찰은 불법 처방 여부를 집중 조사했는데, 지난 2일 A씨가 운영하는 병원 마케팅 대행업체와 사업 관계인 한 병원 직원이 자진 출석해 자신이 약물을 A씨에게 건넸다고 진술했다.

경찰은 A씨의 도로교통법상 약물운전 혐의와 위험운전치상 혐의를 추가 조사해 별도 송치할 예정이다.

