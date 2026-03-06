이란戰, ‘정권 교체’ 목적이었나…트럼프 “후계구도 내가 관여해야”

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시간) 미·이스라엘군의 폭격으로 사망한 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자의 후계 구도에 자신이 관여해야 한다고 주장했다. 후계자로 거론되는 하메네이의 차남 모즈타바 하메네이에 대해서는 “받아들일 수 없다”고 했다.

트럼프 대통령은 이날 보도된 미 인터넷매체 악시오스와의 전화 인터뷰에서 “나는 베네수엘라에서 델시와 했던 것처럼 그 임명에 관여해야 한다”고 말했다. 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령을 가리킨 것으로, 그녀는 니콜라스 마두로 대통령이 미군에 의해 축출당할 당시 부통령이었다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

트럼프 대통령은 로드리게스 임시 대통령의 석유 증산과 정치범 석방을 호평하는 한편 “베네수엘라는 정말 놀라웠다”며 미국과 베네수엘라의 관계가 훌륭한 상태라고 발언, 그녀를 사실상 과도 정부를 이끌 인물로 인정한 상태다.

트럼프 대통령은 이란 정권이 하메네이의 차남인 모즈타바를 후계자로 세울 가능성이 유력하게 거론되는 데 대해 “그들은 시간을 낭비하고 있다,하메네이의 아들은 경량급”이라고 지적했다. 이어 “하메네이의 아들은 받아들일 수 없다. 우리는 이란에 조화와 평화를 가져올 사람을 원한다”고 강조했다.

이어 이란이 하메네이의 기조를 이어갈 지도자를 세울 경우 미국은 “5년 안에” 다시 이란을 상대로 전쟁을 벌일 수밖에 없다고 경고했다.

트럼프 대통령은 미 정치전문매체 폴리티코 인터뷰에서도 하메네이의 차남에 대해 “아버지가 아들에게 그 자리를 물려주지 않은 이유는 그가 무능력하다고 평가받기 때문”이라고 말했다. 그러면서 “우리는 이란 국민 및 정권과 협력해 핵무기 없이도 이란을 훌륭하게 건설할 인물이 그 자리에 오르도록 할 것”이라고 덧붙였다.

앞서 뉴욕타임스(NYT)는 지난 3일 이란 당국자 등을 인용해 최고지도자를 선출하는 헌법 기구가 모즈타바를 후계자로 선출하는 방안을 심의했다고 보도했다. 올해 56세인 모즈타바는 아버지의 후광을 등에 업은 막후 실세 인사로, 이란 혁명수비대(IRGC)와 정보기관 내 영향력이 막강한 강경파 인사로 꼽힌다.

트럼프의 발언에 비춰보면 모즈타바 같은 강경파가 다시 집권해 반미 노선과 핵무기 추구를 고수할 경우 ‘참수작전’을 반복할 수 있음을 암시하면서 친미온건파를 지도자로 세워야 한다고 촉구한 것으로 풀이된다.

이란 쿠르드 무장단체 ‘쿠르디스탄 자유당(PAK)’ 전투원들이 2월 12일(현지시간) 이라크 아르빌 외곽의 한 기지에서 훈련에 참가하고 있는 모습. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 쿠르드족의 이란 공격 가능성과 관련해서는 “그들이 그렇게 하려는 건 훌륭한 일이라고 생각한다”며 “전적으로 찬성할 것”이라고 로이터 통신 인터뷰에서 밝혔다. 트럼프 대통령은 미국이 쿠르드족의 공격을 위해 공중 지원 등을 제공할지, 관련 제안을 했는지에 대해선 “그건 말할 수 없다”고 답했다.

이란·이라크·튀르키예·시리아 등지에 흩어져 살고 있는 쿠르드족이 관여할 경우 이란 전쟁이 중동 전역으로 번질 수 있다는 관측도 나온다.

