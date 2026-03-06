日 다카이치, 독일 총리와 통화서 이란 규탄

다카이치 사나에 일본 총리는 프리드리히 메르츠 독일 총리와 전화 회담에서 이란의 행동을 비난했다.

6일 일본 외무성에 따르면 다카이치 총리는 전날 오후 5시부터 약 20분간 이뤄진 독일과의 정상 통화에서 최근 중동 정세와 관련해 이란의 공격이 외교 시설뿐 아니라 에너지 시설을 포함한 민간 시설을 표적으로 삼아 민간인 사상자를 발생시켰으며, 일본은 이란의 이러한 행동을 규탄한다고 언급했다.

다카이치 사나에 일본 총리. AP연합뉴스

지난 3일 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 가진 메르츠 총리도 다카이치 총리에게 독일의 입장과 대응 방안을 설명했으며, 두 정상은 사태 조기 해결을 위해 긴밀히 협력하기로 뜻을 모았다.

앞서 일본 정부는 미국이 이란에서 군사행동을 벌여 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고 지도자를 살해한 것에 대해서는 논평을 자제하면서 이란의 핵 개발 반대를 강조했다. 이란 핵 개발은 트럼프 대통령이 이란 공습 이유 중 하나로 언급한 내용이다.

오는 19일 미국에서 열리는 미·일 정상회담을 앞두고 트럼프 행정부와 보조를 맞춘 것으로 풀이된다.

일본 정부는 지난 1일 모테기 도시미쓰 외무상 담화를 통해 “이란의 핵무기 개발은 절대 용납되지 않는다”며 “이란은 핵무기 개발과 지역을 불안정하게 하는 행동을 중단해야 한다”고 촉구했다. 그는 주요 7개국(G7) 외무장관 전화 협의에서도 이란의 핵무기 개발을 반대하면서 “미국의 대화를 통한 문제 해결 노력을 일관되게 지지해왔다”고 밝혔다.

다카이치 사나에 총리도 중의원(하원) 예산위원회에서 관련 질문을 받고 “이란의 핵무기 개발은 절대 용납돼서는 안 된다는 것이 우리나라(일본)의 일관된 입장”이라며 “사태가 조기에 진정될 수 있도록 국제사회와 협력해 계속해서 필요한 모든 외교 노력을 할 것”이라고 덧붙였다.

미국의 이란 공격을 두고 국제법 위반이라는 지적이 일각에서 나오는 것과 관련해서는 “현 단계에서는 법적 평가를 할 수 없다”고 잘라 말했다. 그는 “주변 국가에 대한 (이란의) 공격으로 피해가 발생하는 점을 우려하고 있다. (이란에) 지역을 불안정하게 만드는 행동을 중단할 것을 강력히 요청하고 있다”고 말했다.

다카이치 총리는 이어 “(19일 정상회담에서) 트럼프 대통령에게도 이란 문제에 대해 솔직히 이야기할 생각”이라고 했다.

