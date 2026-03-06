코르티스 데뷔 앨범, 누적 판매량 200만장↑

하이브 뮤직 그룹 신예 보이그룹 '코르티스(CORTIS)'가 데뷔 앨범으로 '더블 밀리언셀러' 반열에 올랐다.

5일 써클차트가 발표한 최신 주간 앨범차트(집계기간: 2월 22~28일)에 따르면 코르티스의 데뷔 음반 '컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)'가 누적 판매량 200만 장을 돌파했다. 데뷔 앨범으로 '더블 밀리언셀러'를 찍은 K-팝 그룹은 지금까지 '제로베이스원'(제베원), 코르티스 포함 단 두 팀뿐이다.

'컬러 아웃사이드 더 라인스'는 지난해 9월 발매 후 초동(발매 후 일주일간 판매량) 집계 기간이 지난 후에도 꾸준히 판매량이 증가하고 있다. 50만 장(25년 9월), 100만 장(25년 11월), 200만 장(26년 3월) 달성 시점을 살펴보면 시간이 지나도 인기가 탄탄히 유지되는 모양새다.

일반반과 위버스반은 물론 싱잉볼(Singing Bowl), LP(바이닐, Vinyl), 코르티스 볼(CORTIS Ball) 등 다양한 버전의 앨범들이 재입고될 때마다 삽시간에 품절되는 등 장기간 사랑받고 있다.

이들의 '롱런 인기'는 미국 음악 전문 매체인 빌보드가 공개한 최신 차트(3월7일 자)에서도 실감할 수 있다. '컬러 아웃사이드 더 라인스'는 '월드 앨범' 등 세부 음반차트 순위권에 25주 연속 머무르고 있다. 특히 실물 음반 판매량을 집계하는 '톱 앨범 세일즈'에서는 전주 대비 9계단 상승한 24위에 안착하며 2주 연속 순위를 끌어올렸다.

최근 K-팝 가수 최초로 미국프로농구협회(The National Basketball Association)의 올스타 주간 대표 이벤트를 장식하고, 할리우드 대형 제작사 소니 픽쳐스 애니메이션의 신작 '고트(GOAT)' 삽입곡 '멘션 미(Mention Me)'를 가창하는 등 대형 공연과 미디어에 얼굴을 비추고 있다.

소속사 빅히트뮤직은 "또한 멤버들의 꾸밈 없는 일상과 무대 뒤 모습을 담은 자체 콘텐츠 역시 신규 팬덤 유입에 큰 몫을 했다. 팀 공식 유튜브 채널에 게재된 영상의 최고 조회 수는 800만 회에 육박하며 100만 뷰가 넘는 클립만 37건(숏츠 제외)에 달한다"고 전했다.

한편 코르티스는 미국 공연에서 깜짝 공개한 신보 수록곡 '영크리에이터크루(YOUNGCREATORCREW)' 가사를 한글과컴퓨터의 타자 연습 서비스 '한컴타자'의 산성비 게임과 온라인 필사 콘텐츠에서 최초 공개하는 색다른 협업을 선보이는 중이다. 4월 새 앨범을 낸다.

