김주하 "첫째아들 키 193㎝" 오은영 "정말 잘생겼더라"

방송인 김주하가 첫째 아들을 언급하며 키가 193㎝라고 했다. 오은영 박사는 김주하 아들을 두고 "정말 잘생겼다"고 말했다.

김주하는 5일 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'에 나와 아들 관련 얘기를 했다.

오은영은 김주하와 관계에 대해 "우리는 그냥 아는 사이가 아니라 친언니 친동생 같은 사이"라며 "인생을 함께하는 사이라고 생각한다"고 말했다.

김주하는 "내 인생의 절반 정도를 함께했다. 희로애락을 같이 겪었다"고 했다.

그는 이어 "마감 뉴스가 끝나면 새벽이었고, 오은영 박사도 늦게까지 환자를 진료했다. 새벽 1시쯤 통화를 하며 두 시간 씩 이야기하곤 했다"고 말했다.

김주하는 첫째 아들 근황을 말하며 "최근 대학에 합격했다. 10년 동안 야구하면서 좌절만 했다. 맨날 다치고 수술해서 자존감이 떨어져 있었는데 처음으로 뭔가 이뤄냈다"고 했다.

오은영은 "그래도 어린 나이에 다양한 경험을 해보는 건 나쁘지 않다. 결과와 상관 없이 자기가 좋아하는 걸 해보는 건 좋다"고 말했다.

오은영은 김주하 아들 외모도 칭찬했다. 그는 "준서가 정말 잘생겼다. 이모인 내가 봐도 객관적으로 잘생겼다"고 했다.

김주하는 "키는 크다. 193㎝다. 학비에 보탬이 되라고 모델 학원도 보내 봤다"고 말했다.

오은영은 "예전에 스쳐 지나가듯 말했지만 야구를 못 하게 되더라도 다른 일을 해도 될 것 같다고 했었다"고 했다.

