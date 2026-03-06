엄지원, 日 여행 중 맨홀에 신발 끼어…“발목 뼈 완전 아작 났다”

사진=엄지원 유튜브 채널 캡처

배우 엄지원이 여행 중 발목 골절로 긴급 수술을 받았던 당시 상황을 공개했다.

지난 5일 엄지원의 유튜브 채널에는 '여행 중 찾아온 사상 초유의 사태, 엄지원 긴급 수술'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에는 지난달 일본 여행 중 발목 골절상을 입고 귀국해 수술을 받은 엄지원의 모습이 담겼다.

엄지원은 사고에 대해 "스키 타다 다친 건 아니고 오만가지 경우의 수가 합쳐져서 다쳤다. 어떤 수로 맨홀에 신발이 껴서 발이 고정된 상태에서 발목이 돌아갔다. 발뼈가 완전 아작이 났다"라고 설명했다.

이어 "큰 뼈랑 작은 뼈가 다 부러졌는데, 큰 뼈는 산산조각이 났다. 부러져서 고정해 놓은 상황"이라고 전했다.

그러면서 "여기 있으면서 중요한 인생의 깨달음을 얻었다. 사람들이 금수저, 은수저 노래를 하는데, 그거보다 더 중요한 수저가 있다는 걸 알았다. 근수저가 최고"라고 말해 웃음을 자아냈다.

엄지원은 두 시간 가량 수술을 받았다. 그는 "수술 결과를 봤는데 미흡한 게 없다"며 안도했다.

아울러 "갑자기 다친 모습 보여서 놀라셨을 텐데 잘 회복하고 있으니까 걱정하지 마시고 다음에 정말 급격하게 회복된 좋은 모습으로 재활하는 모습도 공유하겠다"고 했다.

한편 엄지원은 지난해 KBS 2TV 드라마 '독수리 5형제를 부탁해!', 넷플릭스 '폭싹 속았수다', '탄금'에 출연했으며 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능' 출연을 확정했다.

