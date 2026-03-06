급등락 중 증권사 MTS 등 잇단 장애 …금감원 "사고원인 등 점검"

중동발 증시 급변동에 따라 증권사의 전산장애가 잇따르면서 금융당국도 점검에 나섰다.



6일 금융투자업계와 금융당국에 따르면 금감원은 전날 오전 한국투자증권 일부 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 계좌잔고 조회 서비스 장애가 생겨 해당 발생 원인을 파악 중이다.

한국투자증권 MTS에서 퇴직연금 계좌 잔고 오류가 발생해 투자자들이 거래 불편을 겪었다. 온라인 커뮤니티 캡처

금감원 관계자는 "한국투자증권 MTS에서 잔고 조회 오류가 발생했다고 파악돼 관련 사고 원인 등을 들여다보고 있다"며 "원인 파악 후 재발 방지 대책을 마련하고, 추가 대응 여부도 검토하겠다"고 밝혔다.



'롤러코스터 장세' 속 거래량이 급증하면서 전산장애 신고도 늘어난 것으로 파악된다.



이 관계자는 "한국투자증권과 동일한 유형은 아니지만 증권사 전산 관련 사고 보고가 일부 들어왔다"며 "최근 거래량 증가로 신고가 늘어난 측면도 있어 보인다"고 설명했다.



코스피가 사상 최대 폭락한 날에도 미래에셋증권[006800], 카카오페이증권 등 일부 증권사에서 서비스 오류가 발생했다.

