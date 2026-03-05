이란, 걸프만 안쪽 해역도 공격… 이라크 근해서 유조선 피격 "소형배 충돌 폭발"

걸프해역(페르시아만)의 길목인 호르무즈 해협을 봉쇄한 이란이 해협뿐 아니라 해역의 안쪽 깊숙한 지점의 유조선도 공격한 것으로 알려졌다.

아랍에미리트 푸자이라 해안 앞바다에 유조선들이 정박해 있다. 로이터연합뉴스

로이터통신은 이라크 바스라주 호르 알주바이르 항구 인근에 정박한 유조선 1척이 폭발로 파손된 것으로 보인다고 5일(현지시간) 보도했다. 이 항구는 걸프해역의 최북단 가장 안쪽에 있으며 쿠웨이트 국경과도 가깝다. 미국 업체 소난골 마린서비스는 성명을 통해 현지시간으로 이날 오전 1시20분에 정체를 알 수 없는 소형 선박 한 척이 바하마 선적의 유조선 ‘소난골 나미베호’의 좌현으로 접근했으며 얼마 지나지 않아 폭발 소리가 났다고 말했다. 그러나 이 업체는 일부 파손에도 “선박은 여전히 안정적이고 안전하게 떠 있다”고 설명했다. 업체 측은 당시 선박에 적재물이 없었고 오염 신고도 없었다고 덧붙였다.

로이터는 이라크 항만 보안 소식통 2명을 인용해 초기 조사결과 폭발물을 실은 이란의 원격조종 소형 선박이 이 공격에 사용된 것으로 나타났다고 보도했다. 이들 소식통은 이 소형 선박이 소난골 나미베호와 충돌한 뒤 폭발했다면서 미국·이스라엘이 이란을 공격한 지난달 28일 이후 이라크의 배타적경제수역(EEZ) 안에서 벌어진 첫 공격이라고 말했다.

이와 관련 이란 이슬람혁명수비대는 5일 걸프해역 북부에서 미국 유조선을 타격했으며 이 선박에 화재가 발생했다고 주장했다. 이 배가 같은 배인지는 확인되지 않았다.

소난골 나미베호는 스웨덴의 스테나벌크 유한회사가 실질 관리회사로, 이 회사의 본사가 미국에 있다. 이라크 에너지·해운 소식통에 따르면 이 유조선은 이라크 국영 석유 마케팅사인 SOMO와 계약했고 이라크산 연료 8만t을 선적하기 위해 이라크 터미널로 향하던 중이었다고 한다.

