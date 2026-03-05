”저도 300억원 이상은 줘야 될 것 같은데요?” 노시환과 동갑내기 LG 문보경, WBC 데뷔 타석에서 만루포 작렬 [도쿄 in SEGYE]

[도쿄=남정훈 기자]노시환(한화)이 11년 307억원을 받았는데, 문보경(LG)은 얼마를 줘야 하나. 문보경이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 첫 타석에서 만루홈런을 폭발시켰다.

5일 오후 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식 C조 1차전 대한민국과 체코의 경기. 대한민국의 1회말 공격 1사 만루상황때 문보경이 만루홈런을 친 뒤 기쁨을 나누고 있다. 뉴스1

문보경은 5일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC C조 조별리그 체코와의 경기에 5번타자 1루수로 선발 출장해 1회 1사 만루에서 첫 타석에 들어서 만루홈런을 터뜨렸다.

리드오프 김도영(KIA)이 볼넷으로 선두타자 출루에 성공했고, 2번 저마이 존스(디트로이트 타이거스)가 좌익수 라이너로 물러났으나 ‘캡틴’ 이정후(샌프란스시코 자이언츠)가 우전 안타로 찬스를 연결했다. 4번 타자 안현민(KT)이 침착하게 볼넷을 골라내 만든 1사 만루에서 문보경은 체코 선발 다니엘 파디사크를 상대로 볼카운트 2B-1S에서 4구쨰 들어온 슬라이더가 한 가운데에 몰린 것을 놓치지 않고 잡아돌렸고, 이는 도쿄돔 중앙 펜스를 훌쩍 넘어갔다.

5일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 1차전 대한민국과 체코의 경기. 1회말 1사 만루 문보경이 만루 홈런을 치고 타구방향을 바라보고 있다. 연합뉴스

5일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 1차전 한국과 체코와의 경기, 1회말 1사 주자 만루 한국 문보경이 만루홈런을 친뒤 홈으로 들어오고 있다. 뉴시스

한국야구는 2013년 타이중 참사, 2017년 고척돔 참사, 2023년 도쿄돔 참사 등 앞선 세 번의 WBC에서 연달아 본선 1라운드에서 탈락했다. 가장 큰 이유는 세 번 모두 첫 경기를 패했기 때문.

이런 이유로 체코가 두세 수 전력 아래라는 평가지만 부담이 컸던 상황에서 1회부터 터진 문보경의 홈런으로 한국은 ‘첫 경기 징크스’를 떨쳐낼 좋은 찬스를 잡았다.

