“대한민국 산업지도 바꾸는 데 정부 적극 지원”… 김민석 총리, 새만금개발청 찾아 강조

김민석 국무총리가 5일 전북 군산 새만금개발청을 방문해 현대자동차그룹의 새만금 투자 계획과 비전을 청취하고, 새만금 기본계획 재수립 진행 상황을 점검했다. 정부는 이번 투자를 계기로 새만금을 로봇·인공지능(AI)·수소 산업이 결합된 혁신 성장 거점으로 육성한다는 구상이다.

김 총리는 이날 오후 새만금개발청을 찾아 현대차그룹의 새만금 투자 계획과 새만금 기본계획 재수립 추진 상황을 보고받았다. 이날 현장에는 김의겸 새만금개발청장과 신승규 현대차그룹 전략기획실 전무, 민기 총리비서실장, 김용수 국무2차장, 김진 경제조정실장, 김관영 전북도지사 등이 참석했다.

5일 전북 군산 새만금개발청을 방문한 김민석 국무총리가 "현대차그룹의 이번 투자를 계기로 새만금을 로봇·인공지능(AI)·수소 산업이 결합된 혁신 성장 거점으로 육성하는데 정부가 적극 지원할 것"이라고 밝히고 있다. 새만금개발청 제공

이번 방문은 현대차그룹의 대규모 투자 계획을 계기로 새만금이 로봇과 인공지능(AI)·수소 등 미래 산업 중심의 혁신 성장 거점으로 도약할 수 있는 여건을 점검하고, 향후 개발 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

앞서 현대차그룹은 지난달 27일 정부와 전북도와 투자 협약을 체결하고 내년부터 새만금 부지에 총 9조원을 투자해 로봇·AI·에너지 설류션 중심의 혁신 성장 거점을 조성할 계획을 밝힌 바 있다. 이를 통해 미래 모빌리티와 에너지 산업을 결합한 첨단 산업 생태계를 구축하겠다는 구상이다.

김 총리는 “이번 현대차그룹의 새만금 투자는 대한민국의 산업 지도를 바꾸는 일”이라며 “정부도 긴밀한 소통을 통해 인력 양성과 인프라 구축 등 필요한 지원을 적극 추진할 것”이라고 밝혔다.

이어 “전북과 현대차의 결합은 전북의 초현대화를 넘어 대한민국 초현대화의 시작이라고 해도 과하지 않다”며 “AI 데이터센터와 에너지, 수소, 로봇 등 미래 핵심 산업이 집약되는 곳이 될 것”이라고 강조했다.

특히, 김 총리는 무인 자율 자동차와 로봇 기술의 결합을 미래 산업의 핵심 분야로 꼽으며 “현대차뿐 아니라 다양한 로봇 산업 생태계가 전북에 형성될 것”이라고 전망했다.

5일 전북 군산 새만금개발청을 방문한 김민석 국무총리(왼쪽)가 김의겸 새만금개발청장과 함께 현대자동차그룹의 새만금 투자 계획과 비전을 청취하고 있다. 새만금개발청 제공

정부 차원의 인력 양성과 연구개발 지원 계획도 언급했다. 김 총리는 “현대차가 필요로 하는 연구 인력 양성 문제는 총리실이 추진 중인 ‘서울대 10개 만들기’ 정책과도 연관돼 있다”며 “전북의 거점 대학과 연계한 인력 양성 방안을 함께 논의했다”고 설명했다.

신승규 현대차그룹 전략기획실 전무는 “새만금 AI 수소시티가 대한민국 미래 성장의 상징이자 향후 스마트시티 건설의 표준이 되는 국가대표 모델로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.

교통 인프라 확충 필요성도 제기됐다. 김 총리는 “익산에서 새만금으로 연결되는 교통망을 어떻게 신속하고 효율적으로 구축할 것인지도 정부와 전북도, 새만금개발청이 함께 논의할 사안”이라고 말했다.

김 총리는 이어 김의겸 청장으로부터 새만금 기본계획의 주요 변경 방향을 보고받고, 새만금 개발을 효율적으로 추진하려는 방안을 논의했다.

김 청장은 “전체 개발 면적의 80%가량을 2040년까지 앞당겨 조성하고, 산업·도시 용지를 공공 주도로 책임 개발해 2030년까지 현재보다 두 배 이상 확대하는 방안을 검토하고 있다”고 설명했다.



한편, 김 총리는 “개인적으로 정치 생활을 마치면 새만금과 가까운 익산에 사는 것이 오랜 꿈”이라며 “최근 익산에 거주지를 준비하고 있다. 앞으로 자주 오가게 될 것 같다”고 말해 눈길을 끌었다.

