이강덕 경북지사 예비후보, 택시노동자 정책간담회 개최

이강덕 국민의힘 경북도지사 예비후보는 5일 경북 영주시 한국노총 근로자 복지회관에서 택시노동자 정책간담회를 개최했다고 밝혔다.

이 자리에는 ‘한국노총 전국운수서비스산업 노동조합 경북본부(이하 한국노총 운수서비스노조 경북본부) 강정수 위원장과 조합원 등이 참석했다.

이강덕 국민의힘 경북도지사 예비후보는 5일 경북 영주시 한국노총 근로자 복지회관에서 택시노동자 정책간담회에서 인사말을 하고 있다. 이강덕 경북중흥캠프 제공

이 예비후보는 인사말을 통해 “밤낮으로 애쓰시는 택시기사님들의 노고에 깊이 공감하며, 자율주행 등 급변하는 환경 속에서 느끼실 미래에 대한 불안감 또한 충분히 헤아리고 있다”며 “도지사가 되면 급변하는 시대 속에서도 기사들의 생업이 흔들리지 않고 정당한 대우를 받을 수 있도록 든든한 정책적 방패가 되겠다”고 말했다.

이 예비후보는 이어 “대내외 경제환경이 매우 어렵지만, 저와 함께 위기를 극복하고 경북의 새로운 미래를 만드는 데 손을 맞잡자”고 덧붙였다.

이 예비후보와 택시업계의 인연은 깊다.

포항시장 재직 당시인 2024년 10월 21일 대구~광주 간 고속도로에서 교통사고로 불길에 휩싸인 승용차 운전자를 구조하고 현장을 수습한 택시기사 4명에게 직접 표창장을 수여하기도 했다.

이강덕 국민의힘 경북도지사 예비후보는 5일 경북 영주시 한국노총 근로자 복지회관에서 택시노동자 정책간담회를 연 가운데 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

아울러 이 예비후보가 포항시장 재임 시절 도입한 포항형 공공 택시호출 서비스인 ‘타보소 택시’는 기사와 승객 모두에게 실질적인 혜택이 돌아가는 정책으로 평가받으며 지역 택시업계의 호평을 얻은 바 있다.

이날 이 예비후보는 영주에서 민생행보를 이어 갔다.

‘The 안전한 영주 만들기’ 합동 캠페인, 보훈단체 및 교육단체 간담회, 영주장터, 풍기홍삼센터 방문 등 다양한 일정을 소화하며 경북 북부권 민생현장의 목소리를 청취했다.

