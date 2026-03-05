박희정 “철강산업 전기요금 해법 마련”, 현대제철 노사-민주당 간담회 성사

박희정 더불어민주당 포항시장 예비후보가 현장에서 제기된 ‘산업용 전기요금’ 의제를 국회 논의 테이블로 곧바로 연결하며, 철강위기 해법을 ‘중앙-지역 원팀’으로 끌어내는 행보에 관심이 쏠리고 있다.

박 예비후보는 5일 오후 서울 국회에서 더불어민주당 을지로위원회(위원장 민병덕 국회의원) 주관으로 열린 ‘현대제철 포항공장 산업용 전기요금 관련 현안 간담회’에 참석해 산업용 전기요금 부담 완화와 포항 철강산업 위기 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.

박희정 포항시장 예비후보는 5일 오후 서울 국회에서 더불어민주당 을지로위원회주관으로 열린 ‘현대제철 포항공장 산업용 전기요금 관련 현안 간담회’에 참석한 가운데 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 박희정 제공

이날 간담회에는 민병덕 을지로위원장과 박희정 예비후보, 박칠용·김은주 포항시의원이 참석한 가운데, 현대제철 노사가 모두 참석했다.

사측에서는 황원상 경영전략실장, 송영관 경영지원실장, 장영석 커뮤니케이션실장, 신용태 노사협력팀장이 참석했다.

노조에서는 송재만 금속노조 현대제철지회장, 김영중 기획부장, 이동헌 사무장, 전영민 조직부장이 참석했다.

이번 간담회는 박희정 예비후보가 현대제철 노조와의 면담 과정에서 제기된 의제를 수렴해 포항시남구울릉군지역위원회 협력의원인 민병덕 의원에게 제안해 마련됐다.

간담회에서는 ▲산업용 전기요금 현황 공유 및 합리화 요구 ▲현대제철 포항 2공장 가동중단(폐쇄) 경과와 지역 영향이 주요 의제로 다뤄졌다.

민병덕 의원은 “현대제철 포항공장은 포항 지역경제의 핵심이며, 지난해 2공장 폐쇄 결정 이후 현장의 불안이 완전히 해소되지 않은 상황”이라며 “산업용 전기요금 이슈는 기업 존속과 지역 일자리에 큰 영향을 미칠 수 있다”고 밝혔다.

또한 “탄소중립 전환 비용을 기업과 노동자에게만 전가할 수는 없다”며 “전기요금 인상에 따른 현장 어려움과 2공장 폐쇄 이후 파급, 정부·정치권의 제도적 보완 과제를 함께 점검하고 해결 방안을 모색하자”고 제안했다.

현대제철 사측은 전기요금과 관련해 △한전 요금구조의 투명성·예측성 확보 △전력직접구매(PPA) 제도 의무 존속기간 축소 △원가회수율 기반 요금제 시행 및 정보 공개 △지역별 차등요금제 권역 세분화 등을 건의했다고 밝혔다.

또한 포항공장 전력 수급 구조상 “자가발전 여건이 제한적인 만큼 한전·정부 정책에 대한 의존도가 높다”는 취지의 설명도 덧붙였다.

송재만 지회장은 “국가 기간산업인 철강이 흔들리면 포항도 흔들린다. 2공장 폐쇄와 사업장 축소로 지역 인구·일자리 감소가 현실화되고 있다”며 “철강 위기 대응지역 지정과 산업용 전기요금 인하, 정부 차원의 지원책을 적극 검토해 달라”고 요청했다.

박희정 예비후보는 “철강산업 위기로 포항은 대규모 구조조정이 없더라도 인구 감소와 도시 활력 저하가 이어질 수 있다”며 “포항은 철강산업 의존도가 큰 만큼, 빠르게 이 문제를 해결하지 않으면 도시 쇠퇴로 이어질 수 있다. 전기요금 부담 완화는 철강산업을 지원할 수 있는 ‘신속한 조치’가 될 수 있다”고 강조했다.

이어 “오늘 논의를 출발점으로 국회·정부·지자체가 함께 실행 가능한 대안을 만들 수 있도록 후속 협의를 이어가겠다”며 “중앙정부·국회와의 협의 채널을 총동원해 전기요금 부담 완화와 산업위기 대응이 현장에서 작동하도록 제가 그 역할을 하겠다”고 밝혔다.

민병덕 의원은 “전기요금 문제와 관련해 철강산업이 실질적인 지원을 받을 수 있도록 국회에서 노력하겠다”고 말했다.

