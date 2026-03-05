서울변회·한국기자협회, '법률·언론 전문성 강화' 업무협약

서울지방변호사회(회장 조순열)와 한국기자협회(회장 박종현)이 법률 및 언론 분야의 전문성 제고와 상호 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

서울변회는 5일 11시30분 서울 중구 한국프레스센터 한국기자협회 회의실에서 협약식을 열고 이 같은 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

조순열 서울지방변호사회 회장(왼쪽)과 박종현 한국기자협회장이 5일 서울 중구 한국프레스센터에서 법률 및 언론 분야의 전문성 강화와 상호 협력을 위한 업무협약을 체결하며 기념촬영을 하고 있다. 서울변회 제공

이번 업무협약은 법률 전문가 단체와 언론인 단체가 상호 신뢰와 협력을 바탕으로 각 분야의 전문성을 공유하고, 언론의 공정성과 법률서비스의 공공성을 함께 증진하기 위해 마련됐다.

서울변회는 “한국기자협회 회원들이 부당한 압력이나 법적 분쟁의 부담 없이 정론직필에 전념할 수 있도록 법률자문을 지원하고, 한국기자협회는 서울지방변호사회가 제공하는 법률서비스에 대한 공명정대한 보도와 언론 관련 사업에 대해 적극 협력하기로 했다”고 밝혔다.

이어 “특히 급변하는 미디어 환경 속에서 취재·보도 활동과 관련한 명예훼손, 개인정보보호, 저작권 등 다양한 법적 쟁점에 대해 신속하고 전문적인 자문 체계를 구축함으로써, 언론인의 직무 수행 과정에서 발생할 수 있는 법적 위험을 예방하고 공정하고 책임 있는 보도 환경을 조성할 계획’이라고 덧붙였다.

이날 협약식에는 조순열 서울변회 회장, 김기원 서울변회 수석부회장 등 임원진과 박종현 한국기자협회 회장, 곽수근 한국기자협회 부회장 등 30여 명의 관계자가 참석했다. 양측은 이번 업무협약이 일회성 행사에 그치지 않도록 협약내용을 준수하기로 약속했다.

서울변회는 “앞으로도 한국기자협회와의 긴밀한 협력을 통해 법률과 언론이 상호 보완적 역할을 수행할 수 있는 제도적 기반을 마련하고, 국민의 알 권리 보장과 법치주의 확립에 기여하는 실질적 협력 모델을 발전시켜 나갈 것”이라고 했다.

