대구교통공사, ‘ISO 45001’ 인증 갱신…글로벌 철도 안전 경영 입증

대구교통공사는 ‘국제표준 안전보건경영시스템(ISO 45001)’ 인증 갱신을 획득하며 글로벌 수준의 안전경영 체계를 다시 한번 입증했다고 5일 밝혔다.

ISO 45001은 사업장 내 위험 요인을 체계적으로 관리하기 위한 국제 표준 안전보건경영시스템이다. 이번 심사는 단순한 인증 유지 차원을 넘어 도시철도 운영 특성상 발생하는 고위험 작업군에 대한 자율 안전관리 체계의 실효성을 중점적으로 점검했다.

공사 현장을 찾아 안전점검을 벌이고 있다. 대구교통공사 제공

공사 측은 이번 갱신 심사에서 △최고경영자 주도의 실천형 리더십 △2년 연속 철도안전사고 ‘제로’ 달성 △데이터 기반 예방대책 수립 △수급업체 안전보건협의체 운영 내실화 등 19개 분야 우수사례를 확인받으며 안전관리 전반에서 높은 평가를 받았다.

공사는 현재 안전보건(ISO 45001), 환경경영(ISO 14001) 등 2개의 국제표준 경영시스템을 안정적으로 운영하고 있으며, 글로벌 수준의 안전 서비스를 제공하고 있다.

김기혁 공사 사장은 “이번 인증 갱신은 공사의 우수한 안전 역량을 국제적으로 다시 한번 인정받은 결과”라면서 “앞으로도 중대재해처벌법 이행력을 강화하고 첨단 안전 기술을 적극 도입해 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 자율 안전경영을 실천해 나가겠다”고 말했다.

