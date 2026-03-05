발 묶인 이라크, 월드컵 막차 못 타나

미국과 이스라엘의 이란 공습 여파로 40년 만에 월드컵 본선 진출을 꿈꾸는 이라크 축구 대표팀도 감독이 발이 묶이고 경기 출전을 위한 비자 문제를 해결하지 못하는 등 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 대륙 간 플레이오프(PO) 준비에 비상이 걸렸다.

이라크 축구협회는 5일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “영공 폐쇄 조치로 인해 그레이엄 아널드 감독이 아랍에미리트(UAE)를 떠나지 못하고 있다”면서 “여러 대사관이 문을 닫으면서 선수단과 기술·의료 스태프 상당수가 멕시코 입국 비자를 확보하지 못한 상태”라고 설명했다. 그러면서 “국가대표팀의 경기 참가와 관련한 모든 사안에 대해 FIFA와 지속적으로 소통하고 있으며 아시아축구연맹(AFC) 역시 모든 진행 상황을 충분히 인지하고 있다”고 전했다.



이라크는 아시아 3차 예선 B조에서 한국과 요르단에 이어 3위를 기록한 뒤, 4차 예선에서 사우디아라비아에 다득점에서 밀려 2위로 대륙 간 PO에 진출했다. 다음 달 1일 멕시코에서 볼리비아와 수리남 경기의 승자와 본선행 티켓을 다툴 예정이었으나, 전쟁이라는 변수 탓에 훈련은커녕 이동 일정조차 매듭짓지 못하고 있다.



일각에서는 이란이 대회에 참가하지 못할 경우, 이라크가 반사이익을 얻을 수 있다는 관측도 나온다. AP통신과 주요 외신들은 이란이 빠질 경우 아시아 예선 성적을 기준으로 이라크와 UAE를 유력 대체 후보로 거론하고 있다. 다만 FIFA 규정에는 기권 팀이 발생했을 때 ‘다른 협회로 교체할 수 있다’고만 명시돼 있을 뿐 반드시 같은 대륙 연맹 소속 팀이 대체해야 한다는 조항은 없다.



한편 이란 프로축구 리그에서 뛰던 이기제(34)는 무사히 귀국했다. 이기제는 지난 4일 밤 SNS에 인천공항 입국 사진을 올리면서 “한국에 무사히 잘 도착했습니다. 걱정해 주신 분들께 감사드립니다”라고 알렸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지