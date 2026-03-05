송영숙 한미그룹 회장 “전문경영 체제 유지해야”… 박재현 대표 공개 지지

대주주와 전문경영인 간 갈등이 심화한 한미약품그룹의 송영숙 회장이 전문경영체제가 흔들려선 안 된다고 강조했다.

송영숙 회장은 5일 기자들에게 보낸 입장문에서 “대주주는 경영에 직접 개입하기보다 견실한 방향을 제시하고 지지해야 한다”며 “전문경영인은 부여된 권한과 책임 아래 회사를 이끌어가는 것이 한미가 지향해야 할 바람직한 길”이라고 말했다.

그러면서 한미약품 창업주 고 임성기 회장도 전문경영인 체제를 지지했다고 강조했다.

송 회장은 “이와 같은 일이 재발하지 않도록 각 사 전문경영인은 관련 제도와 내부 통제 시스템을 더욱 공정하고 투명하게 정비해달라”고 주문했다.

이어 “누구든 지위고하를 막론하고 부적절한 행위를 했다면 이에 상응하는 사과와 책임 있는 태도를 보이는 것이 마땅하다”고 했다.

한미약품그룹에서는 박재현 한미약품 대표이사와 지주사 한미사이언스 최대 주주 신동국 한양정밀 회장 간 갈등이 불거진 상황이다.

박 대표는 신 회장이 경영 개입으로 그룹 내 전문경영인 체제를 흔들고 있다고 주장한다. 반면 신 회장은 최대 주주가 경영에 대해 조언한 데 대해 부당한 경영 간섭이라고 하는 것은 적절하지 않다는 입장이다.

이날 송 회장은 입장문 형태로 박 대표 측에 대한 지지를 표명한 것으로 풀이된다.

