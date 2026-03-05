국민체육진흥공단, 국내 최대 스포츠·레저산업 박람회 ‘SPOEX 2026’ 개최

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 문화체육관광부와 함께 국내 최대 국제 스포츠·레저산업 박람회인 ‘2026 서울국제스포츠레저산업전’(SPOEX 2026)을 개최한다고 5일 밝혔다.

오는 26일부터 나흘간 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 ‘SPOEX 2026’에는 국내외 300여 개 기업이 참가해 피트니스, 헬스케어, 수중·수상 스포츠 등 스포츠·레저산업 전반을 아우르는 최신 기술과 제품을 선보인다.

'SPOEX 2026' 포스터. 국민체육진흥공단 제공

특히 올해는 파나타, 매트릭스 등 글로벌 피트니스 브랜드, 그리고 수중·수상 스포츠 분야 기업들도 대거 참여한다. 다양한 최신 제품을 직접 체험할 수 있어 기대를 모은다.

‘CES 2026’ 수상기업을 포함한 유망 스포츠 테크기업의 인공지능(AI)·신기술 기반 첨단 제품과 솔루션을 경험할 수 있는 ‘AI+SPO-TECH 특별관’ 및 대한민국 대표 프로스포츠 종목을 체험할 수 있는 ‘프로스포츠 특별관’도 열린다. 관람객들에게 스포츠산업의 현재와 미래를 한 번에 조망하는 기회를 제공할 것으로 기대된다.

해외 진출을 희망하는 국내 기업들을 위한 해외 바이어 초청 수출 상담회와 스포츠 분야 구직자를 위한 스포츠산업 채용박람회를 비롯해, 대학·고교 보디빌딩 대회, 미즈 피트니스 대회 및 요가·필라테스 클래스 등 다채로운 부대행사도 함께 진행된다.

관람을 희망하는 사람은 ‘SPOEX 2026’ 공식 홈페이지에서 25일 오후 6시까지 사전 등록 후 무료로 입장할 수 있다.

