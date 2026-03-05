코스피, 9.6% 올라 5,580대…금융위기 이후 역대 두번째 상승률

최근 연이틀 폭락한 코스피가 5일 급반등해 단숨에 5,580대를 회복했다.



이날 코스피 상승폭이 역대 최대를 기록한 가운데 코스닥지수 상승률도 사상 최대로 치솟았다.

5일 서울 여의도 KB국민은행 스마트딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스피는 전 거래일(5093.54)보다 490.36포인트(9.63%) 오른 5583.90에 마감했다. 코스닥 지수는 전 거래일(978.44)보다 137.97포인트(14.10%) 상승한 1116.41에 거래를 마쳤다. 원·달러 환율은 전 거래일(1476.2원)보다 8.1원 내린 1468.1원에 주간 거래를 마감했다.

이날 코스피는 전장보다 490.36포인트(9.63%) 오른 5,583.90에 장을 마쳤다.



한국거래소에 따르면 이날 코스피 상승폭은 역대 가장 컸다. 직전 역대 1위는 지난달 3일 기록한 338.41포인트다.



이날 상승률 역시 역대 두 번째로 컸다. 역대 1위는 글로벌 금융위기 당시인 2008년 10월 30일(11.95%) 기록했다.



전날 코스피는 미국과 이란 간 전쟁 발발 여파로 698.37포인트(12.06%) 급락, 역대 최대 낙폭과 하락률을 기록했다.



지난 3일 452.22포인트(7.24%) 하락한 데 이어 이틀간 총 1,150.59포인트(19.3%)를 내줬으나, 이날 급등세로 돌아섰다.



이날 코스피 상승률은 중국 상하이종합지수(0.55%), 일본 닛케이225지수(1.90%) 상승률 대비로도 컸다.



지수는 전장보다 157.38포인트(3.09%) 오른 5,250.92로 출발해 상승폭을 키웠다. 장중 한때 5,715.30까지 치솟기도 했다.



이날 장 마감 시점 기준 코스피 시가총액은 4천604조3천577억원으로 전날(4천194조9천468억원) 대비 409조원가량 늘었다.



코스닥지수도 전장보다 137.97포인트(14.10%) 급등한 1,116.41에 거래를 마쳤다.



이날 코스닥 상승률 역시 역대 가장 높았다. 지난 2008년 10월 30일 기록한 직전 1위(11.47%) 기록을 무려 17년 4개월 만에 경신했다.



전날 코스닥지수는 14% 급락해 사상 최대 하락률을 기록했지만, 이날 급반등했다.



지수는 전장보다 45.40포인트(4.64%) 상승한 1,023.84로 출발해 오름폭을 키웠다.

최근 연이틀 폭락한 코스피가 급반등해 단숨에 5,580대를 회복한 5일 오후 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 490.36.포인트(9.36%) 오른 5583.90에 마감했다. 코스닥은 전일 대비 14.10%(137.97P) 상승한 116.41을 기록했다. 뉴스1

이날 급등장에 코스피와 코스닥 양 시장에서 동시에 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 한때 발동됐다.



전날에는 급락장에 두 시장에서 매도 사이드카에 이어, 거래를 20분간 중단시키는 '서킷브레이커'가 발동됐지만, 하루 만에 분위기가 급반전했다.



전날 사상 최고치(80.37)로 치솟았던 한국형 공포지수 '코스피200 변동성지수'(VKOSPI)도 8.29% 급락해 73.71로 내렸다.



원/달러 환율도 전날 급등세를 딛고 안정세로 돌아섰다.



이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 8.1원 내린 1,468.1원을 나타냈다.



유가증권시장에서 개인이 1조7천926억원 순매수하며 지수를 끌어 올렸다. 반면 외국인과 기관은 각각 1천566억원, 1조7천151억원 매도 우위였다.



외국인은 전날 폭락장에서 장 후반 10거래일 만에 '사자'로 돌아섰는데 이날 다시 순매도세로 전환했다.



외국인은 코스피200선물시장에서도 1조6천96억원 '팔자'를 나타냈다.



한편 코스닥시장에서는 외국인과 기관이 각각 8천378억원, 7천416억원 순매수하며 코스피 시장과 정반대의 행보를 보였다. 개인은 1조5천529억원 순매도했다.



이날 국내 증시는 간밤 뉴욕증시 상승에 투자심리가 개선되면서 최근 폭락장의 충격을 딛고 급등하는 흐름을 보였다.



간밤 뉴욕증시는 미국 정부의 유가 안정 조치로 원유 시장이 진정 기미를 보이자 3대 지수가 일제히 올랐다.



다우존스30산업평균지수가 0.49% 올랐으며, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥종합지수도 각각 0.78%, 1.29% 상승했다.



이란 정보당국이 제3국을 통해 미 중앙정보국(CIA)에 분쟁 종식을 위한 협상을 제안했다는 외신 보도가 전해지면서 전쟁이 예상보다 일찍 끝날 수 있다는 기대감이 확대, 매수세를 자극했다.



뉴욕증시 장 마감 후 공개된 미국 반도체 기업 브로드컴의 1분기 AI 매출이 급증한 데다, 2분기 매출 전망치가 시장 기대치를 웃돈 점도 매수세를 자극했다.



이에 국내 증시도 상승 압력을 받았다. 특히 국내 증시는 최근 연이틀 주요국 증시 대비 낙폭이 컸던 만큼 저가 매수세가 강하게 유입되는 분위기였다.

이재명 대통령.

이날 장중 이재명 대통령이 금융시장 변동성 확대에 대응해 100조원 규모 시장 안정 프로그램 집행을 지시했다는 소식이 전해진 점도 매수세를 자극한 것으로 보인다.



이경민 대신증권 연구원은 "전날 급락 장세에서 서킷브레이커 발동 등 최악의 시나리오를 선반영하고, 심리적 정점을 확인한 것으로 판단한다"며 "급락했던 대형주를 중심으로 기술적 반등이 더해진 회복이 전개됐다"고 설명했다.



시가총액 상위 종목 중 전날 11% 넘게 폭락한 삼성전자[005930](11.27%)가 급반등해 19만원선을 회복했으며, SK하이닉스[000660](10.84%)도 전날 9%대 급락을 딛고 94만원대로 올라섰다.



아울러 현대차[005380](9.38%), 기아[000270](6.19%), LG에너지솔루션[373220](6.91%), 삼성바이오로직스[207940](8.64%), 한화에어로스페이스[012450](4.38%) 등이 줄줄이 올랐다.



최근 '롤러코스터' 증시로 거래대금이 급증한 가운데 수혜가 기대되는 미래에셋증권[006800](15.40%), NH투자증권[005940](11.28%) 등 증권주도 동반 급등했다.



코스피 시총 상위 200위권 종목 중 CJ(-1.92%), 대한유화[006650](-0.15%)를 제외하고 모두 올랐다.



코스닥 시가총액 상위 종목의 경우 에코프로[086520](20.18%), 에코프로비엠[247540](18.00%), 알테오젠[196170](12.05%), 삼천당제약[000250](23.41%), 레인보우로보틱스[277810](18.89%) 등이 줄줄이 급등했다.



이날 유가증권시장과 코스닥시장에서 거래된 2천678개 종목 중 96%에 해당하는 2천572개가 올랐다.



업종별로 보면 의료정밀(15.36%), 전기전자(11.17%), 건설(10.96%), 운송창고(5.14%), 음식료(2.85%) 등 모든 업종이 올랐다.



이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 45조2천420억원, 15조5천360억원으로 집계됐다.



대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 31조2천680억원이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지