한성숙·이광재 공동위원장…중기부, 민관 정책협의회 출범

중소벤처기업부는 5일 영등포구 중소기업중앙회에서 ‘중소·벤처·소상공인 민관 정책협의회’ 출범식을 열고 중소기업 정책 점검과 신규 정책과제 발굴에 나선다고 밝혔다.

민관 정책협의회는 민간 전문가 의견을 적극 수렴해 이미 발표된 중기부 정책과제를 점검하고 새로운 정책과제를 발굴하기 위해 마련됐다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 5일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 열린 ‘중소·벤처·소상공인 민관 정책협의회 출범식’에서 인사말을 하고 있다. 중소벤처기업부 제공

협의회는 한성숙 중기부 장관과 이광재 전 국회 사무총장이 공동위원장을 맡고 기업인, 민간 전문가, 학계, 벤처캐피털(VC), 협력 단체 관계자 등 72명의 위원으로 구성됐다. 협의회는 출범일로부터 1년간 활동한다.

협의회 출범에 앞서 위원들은 중소기업 성장과 인공지능(AI)·AX 대전환 가속화, 벤처투자 및 코스닥 시장 활성화, 소상공인 대상 AI 교육 확대 등 정책과제 50여건을 제안했다.

이날 출범식에서 중소기업, 창업·벤처, 소상공인, 상생·공정 등 4개 분과별로 진행된 첫 회의에서 위원들은 제안된 정책과제와 분과별 현안을 논의했고, 이후 정기적인 분과회의를 열어 정책과제를 구체화해 나갈 예정이다.

이광재 공동위원장은 “피터팬 증후군 극복, 납품 대금 즉시 결제 시스템 도입, 연기금 등 벤처투자 자금 유입, 기술탈취 방지, 보조금 의존 구조에서 투자 중심 선순환 경제로 전환 등 5대 과제를 민관 정책협의회에서 함께 논의하겠다”고 밝혔다.

한성숙 중기부 장관은 “민관 정책협의회에서 민간 전문가분들께서 현장의 목소리를 가감 없이 전달해주시길 바란다”며 “민관 정책협의회에서 나온 의견은 꼼꼼히 검토하겠으며, 필요한 경우, 관계부처와도 긴밀히 협의하겠다”고 말했다.

