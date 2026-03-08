[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 8일 (일요일) 02년생 남성은 여성으로 인해 갈등이 온다

96년생: 일은 많고 사람없어 마음이 급하다. 84년생: 음주운전은 절대로 하지 마라. 72년생: 윗 사람의 말에 믿음을 가지자. 60년생: 이성과 화해하기 좋은 시기다. 48년생: 구설에 휩쓸릴 수 있으니 조심할것. 36년생: 이사는 넓은 공간에 있는 것이 좋다.

97년생: 동남방에 출행하면 길하다. 85년생: 문화사업은 전망이 좋아진다. 73년생: 액운을 막고 보호해 주는 사람이 있다. 61년생: 현재 일에 진로가 변동된다. 49년생: 자주적으로 할 수 있도록 유도하라. 37년생: 현재 일은 적당한 선에서 마무리 하자.

98년생: 오는 인연은 매우 소중하게 여기자. 86년생: 흐름에 대한 판단이 중요하다. 74년생: 신용 문제로 고민하는 운이다. 62년생: 자기 스스로 끊임없이 추진해야 한다. 50년생: 오락비용 낭비는 금물이다. 38년생: 동료나 선배을 내세우는 것이 좋다.

99년생:현재는 주로 기획,설계하는 운이다. 87년생: 답답한 마음은 여행으로 풀어라. 75년생: 결혼에 머뭇거릴 이유가 없다. 63년생: 한가지의 일에 전심을 다 할것. 51년생: 타인을 생각하며 사물을 바라볼것. 39년생: 맑은 공기 속에서 심호홉을 즐기자

00년생 가족중에 승진에 기쁨이 있다. 88년생: 안되는 일은 일찌감치 포기하라. 76년생: 현재 일은 사방에 떨칠 기회다. 64년생: 시간과 자금관리가 필요한 시점이다. 52년생: 상사와 의논하는 것이 좋겠다. 40년생: 자기 아집으로 마음은 춥고 외롭다. 28년생: 논쟁에 휘말리면 자신만 피곤해진다.

01년생 : 채무 관계는 깨끗이 해 놓아야 한다. 89년생: 모자란 부분이 있다면 도움을 청하라. 77년생: 일의 힘을 기르는 방법을 배우라. 65년생: 현재 일은 보완이 이루어져야 한다. 53년생: 동료 선배 일로 인해 불화하기 쉽다. 41년생: 금전 때문에 걱정하는 일이 있다. 29년생: 불괘한 행동을 자제하면 길하다.

02년생 남성은 여성으로 갈등이 온다. 90년생: 스스로를 끝까지 잘 지켜야 한다. 78년생: 변화하지말고 한가지 일에 집중할것. 66년생: 서남방에 일은 목적을 달성한다. 54년생: 고정관념 등에 얽매이지 말자. 42년생: 일에 실수로 과오를 범하기 쉽다. 30년생: 자금사정이 악화되어 심기가 불편하다.

03년생 직장인은 자기자리에 불안이 온다. 91년생: 어려운 시간이니 지혜가 필요하다. 79년생: 현재 일은 끝까지 긴장을 늦추지 마라. 67년생: 조금만 양보하면 모두에게 유익하다. 55년생: 생활의 패턴이 흐트러지기 쉽다. 43년생: 벼는 익을수록 고개를 숙이는 법이다. 31년생: 현재는 길사가 있는데 방심은 금물.

04년생 옛 친구를 만나 회포를 푼다. 92년생: 돌아가는 길이 멀더라도 가치가 있다. 80년생: 금전문제를 이야기하는 것은 어렵다. 68년생: 현재 일을 끝맺고 다음 일을 착수하라. 56년생: 좋은 통신이나 경사가 기대된다. 44년생: 금전문제는 처음부터 관여 말자. 32년생: 일한 만큼 대가가 오는 운이다.

05년생 자신을 낮추고 남을 먼저 생각하라. 93년생: 진통이 지나야 옥동자를 낳게 된다. 81년생: 작은 것부터 시작하는 습관을 길려라. 69년생: 인간관계를 잘 이루어 나갈것. 57년생: 금전손실이 있으니 주의하라. 45년생: 일에 순서를 정확하게 파악하라. 33년생: 남서방에 출행하면 길하다.

06년생 신문 생활지에 창업이 나타난다. 94년생: 마음의 고통을 잘 삭여야 한다. 82년생: 윗사람의 말을 따르면 덕이 된다. 70년생: 어디로 움직일 것인가 서둘러 결정해라. 58년생: 오해가 있는 일에 화합하는 시점이다. 46년생: 평소에 정직한 사람은 귀인을 만난다. 34년생: 서북방에서 좋은 통신이 온다.

95년생: 인생의 즐거움은 스스로 만드는 것이다. 83년생: 북서방에서 주후에 좋은 소식이 오다. 71년생: 좋은 사람은 후날에 큰 힘이 된다. 59년생: 일이 좋은 결실이 되어 돌아온다. 47년생: 남에게 편안하게 해 주면 덕이온다. 35년생: 조용히 밀려드는 고독한 시간을 경험한다.

백운철학원

