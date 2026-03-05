프리미엄 골프그립 'MR.G Grip' 출시…수분배출 소재·기능적 설계

2K 인터내셔널 제공

2K 인터내셔널은 독자적인 수분 배출 소재와 기능적 설계를 적용한 프리미엄 골프 그립 '미스터지 그립(MR.G Grip)'을 국내 시장에 정식 출시했다고 밝혔다. 이번 신규 라인업은 내수성과 밀착력 강화에 집중하여 개발되었으며, 전국 프리미엄 골프 피팅 매장을 중심으로 공급될 예정이다.

미스터지 그립은 특수 소재와 가공 기술을 통해 수분이 표면에 스며드는 것을 방지하고, 우천 시나 땀이 많이 나는 환경에서도 일정한 접지력을 유지하도록 제작됐다. 특히 그립 표면의 수분을 간편하게 관리할 수 있는 구조를 갖춰 사용 편의성을 높인 것이 특징이다.

제품의 설계는 인체공학적 요소를 고려해 손가락이 닿는 부분에는 접지력을 높이는 격자 패턴을, 엄지 부위에는 압박을 완화하는 평면 구조를 각각 적용했다. 이러한 차등 텍스처 설계를 통해 스윙 시 안정적인 상태를 유지하는 데 중점을 뒀다.

해당 제품은 일본 제조 공정과의 협력을 통해 엄격한 품질 관리를 거쳐 생산되며, 그립의 무게와 길이 오차를 최소화하여 규격의 일관성을 확보했다. 현재 일본 내 다수의 유통망을 통해 공급되며 제품력을 확인받은 것으로 전해졌다.

라인업은 총 네 가지 구성으로 출시된다. 시각적 요소를 강조한 '컬러 시리즈'와 블랙 톤의 '콘셉트 시리즈', 경량화를 통해 조작성을 높인 '라이트 모델', 어느 방향에서도 균일한 밀착감을 제공하는 '360 모델'로 구분되어 사용자 선택의 폭을 넓혔다.

한편, 2K 인터내셔널은 오는 2026년 하반기 한국 시장 전용 여성 모델 출시를 계획하고 있다. 해당 모델은 기존 라인업의 발수 구조 등 기능적 특성은 유지하면서 슬림한 사이즈와 가벼운 무게 밸런스를 적용한 형태로 개발될 예정이다.

