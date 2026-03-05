KT, ‘MWC 26’ 성황리 마무리…‘에이전틱 패브릭’ 등 차세대 AX 공개

KT는 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 이동통신 박람회 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 26’을 성황리에 마무리했다고 5일 밝혔다.

KT는 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 이동통신 박람회 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 26’을 성황리에 마무리했다고 5일 밝혔다. KT 제공

KT는 전시에서 ‘광화문광장’을 콘셉트로 한 독창적인 공간 구성과 K-컬처를 결합한 AX(인공지능 전환)·네트워크 기술을 선보이며 글로벌 ICT 업계의 높은 관심을 받았다.

KT 전시관은 광화문광장, 세종대왕 동상 등 한국의 상징적 공간을 현지에 구현하며 한국적 정체성을 기술적으로 풀어내 관람객들의 호평을 얻었다.

특히 ‘K-컬처’ 기반의 브랜드 스토리텔링은 기술 이해도를 높이고, 단순 관람객을 실질적인 비즈니스 미팅으로 연결하는 촉매 역할을 했다.

글로벌 B2B 파트너의 이목을 끈 ‘AX 영역’에서는 기업형 AI 운영체제 ‘에이전틱 패브릭(Agentic Fabric)’과 피지컬 AI 로봇 플랫폼 ‘K RaaS(KT Robot as a Service)’를 선보였다.

국내외 기업들은 SaaS 형태 제공 여부, 다국어 지원 계획, 산업별 적용 사례 등을 상세히 문의하며 관심을 보였다.

KT는 공공·금융·제조 분야를 중심으로 실제 도입·운영 중인 AX 적용 사례를 함께 소개, 단순한 기술 설명을 넘어 사업의 적용 가능성과 확장성을 직관적으로 전달했다.

네트워크 영역에서는 6G 시대의 비전과 AI·네트워크 결합 차세대 선행기술을 중심으로 글로벌 파트너들과 협업 방안을 논의하며 6G 분야의 선도적 입지도 확인했다.

지니 TV ‘뷰서치’와 ‘AI 보이스피싱 탐지서비스 2.0’ 등 실생활 밀착형 AX 기술도 관람객의 이목을 끌었다.

전 세계 주요 기업을 대상으로 한 ‘VIP 투어 프로그램’과 ‘대한민국 AI 네트워크 얼라이언스(AINA)’ 출범 행사는 이해관계자 간 협업 아젠다를 신속히 정렬하는 계기가 됐다.

KT 관계자는 “기술과 문화의 융합으로 KT만의 차별적인 브랜드 가치를 글로벌 시장에 확실히 각인시킨 전시였다”며 “‘MWC26’을 계기로 글로벌 기업과의 협업 기회를 확장하고, 한국형 AX·네트워크 역량을 중심으로 글로벌 고객의 비즈니스 혁신을 지원하겠다”고 말했다.

