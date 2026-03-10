“40도 세탁해도 진드기에겐 뷔페”…당신의 베개 '55도'로 지키세요

베개는 얼굴과 두피가 가장 오래 닿는 침구다. 잠을 자는 동안 흘린 땀과 피지, 피부 각질이 베갯잇에 남는다. 겉으로는 깨끗해 보여도 이런 오염은 매일 반복된다. 베개와 베갯잇 위생 관리에 주의가 필요한 이유다.

침대 위에 놓인 베개 모습. 사진=게티이미지뱅크

10일 질병관리청에 따르면 침구류는 일주일에 한 번씩 55℃ 이상의 물로 세탁하는 것이 권장된다. 집먼지진드기 관리를 위한 기본 수칙 가운데 하나다. 집먼지진드기는 사람의 피부 각질을 먹고 번식하는 특성이 있어 침구류에서 쉽게 늘어날 수 있다.

베개는 얼굴과 호흡기 가까이에 놓이는 침구라는 점에서 위생 관리가 특히 중요하다. 침구류에서 번식한 집먼지진드기의 사체나 배설물은 공기 중에 떠다니며 알레르기 비염이나 천식 증상을 악화시키는 요인으로 지목되기도 한다.

전문가들은 베갯잇은 최소 일주일에 한 번 정도 세탁하는 것이 바람직하다고 조언한다. 얼굴과 두피가 직접 닿는 침구인 만큼 세탁 주기를 길게 두지 않는 것이 좋다는 설명이다.

다만 세탁 주기가 일주일을 넘기면 바로 문제가 생긴다는 의미는 아니다. 침구에 쌓이는 먼지와 집먼지진드기 같은 알레르기 유발 물질을 줄이기 위한 권장 기준이다. 알레르기 비염이나 코막힘 증상이 잦다면 베갯잇 교체 간격을 더 짧게 하는 것도 도움이 될 수 있다. 특히 여름철처럼 땀 분비가 많은 시기에는 세탁을 더 자주 하는 것이 좋다.

침구를 세탁할 때는 물 온도와 건조 과정이 모두 중요하다. 세탁 후에는 침구를 완전히 말려야 한다. 침구에 습기가 남으면 쉽게 눅눅해질 수 있다. 햇볕에 말리거나 건조기를 사용하는 방법이 권장된다. 침실을 자주 환기하는 것도 침구 위생 관리에 도움이 된다.

창가에 놓인 베개 모습. 침구는 세탁 후 충분한 건조가 필요하다. 사진=게티이미지뱅크

침구 위생은 세탁뿐 아니라 평소 사용 습관에도 영향을 받는다. 잠에서 깬 뒤 바로 이불을 덮어 두면 침구 안에 남은 수분이 빠져나가기 어렵다. 잠자리에서 일어난 뒤 베개를 세워 두거나 침구를 잠시 펼쳐 두면 내부에 남은 습기를 빼는 데 도움이 된다. 아침에 베개를 가볍게 털어 주면 표면에 쌓인 먼지를 줄일 수 있다.

베갯잇을 여러 장 준비해 번갈아 사용하는 것도 침구 위생 관리 방법이다. 세탁 주기를 일정하게 유지하기 쉽고 오염된 침구를 오래 사용하는 일을 줄일 수 있다.

여러 개의 베개가 놓여 있는 모습. 베갯잇은 얼굴과 두피가 직접 닿는 침구로 정기적인 세탁과 관리가 필요하다. 사진=게티이미지뱅크

베개 속통 관리는 소재에 따라 방법이 다르다. 메모리폼이나 라텍스 베개는 물세탁이 어려운 경우가 많아 표면을 닦거나 통풍시키는 방식으로 관리한다. 세탁이 가능한 베개라도 탈수와 건조가 제대로 되지 않으면 내부에 습기가 남을 수 있다. 겉만 마른 상태로 사용하면 오히려 위생 관리에 문제가 생길 수 있다.

일부 전문가들은 베개도 장기간 사용하면 내부 상태를 점검할 필요가 있다고 말한다. 오래 사용한 베개는 충전재가 눌리거나 내부 오염이 생기기 쉽다. 소재와 사용 환경에 따라 차이는 있지만 베개는 보통 1~2년 정도 사용했다면 상태를 점검하고 교체를 고려해야 한다.

베개처럼 매일 사용하는 침구일수록 기본적인 위생 관리가 중요하다. 정기적인 세탁과 충분한 건조 등 관리가 침실 위생을 유지하는 데 도움이 된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지