“동성로 ‘확’ 바꾼다”…정장수 대구 중구청장 예비후보, “첨단 영상아케이드∙집라인 유치” 공약

국민의힘 대구 중구청장 예비후보인 정장수 전 대구시 경제부시장이 대구 대표 상권인 동성로에 세계적인 수준의 첨단 영상아케이드와 집라인을 유치하겠다는 로드맵을 제시했다.

동성로 영상아케이드, 도심 집라인 설치 조감도. 정장수 중구청장 예비후보 측 제공

앞서 정 예비후보는 미국 라스베이거스에 있는 ‘슬롯질라(SlotZilla)’라는 도심 집라인과 같은 체험형 관광 인프라를 공약으로 발표한 바 있다. 이번엔 첨단 디스플레이 기술을 갖춘 국내 대기업에 사업 제안을 통해 투자를 유치하겠다는 구체적인 세부 사업 구상까지 밝힌 것이다.

정 예비후보는 5일 보도자료를 통해 옛 대구백화점 앞 광장인 동성로 28아트스퀘어에서 삼각지 광장까지 280m 구간에 폭 15m, 높이 25~30m 규모 첨단 영상아케이드를 설치하겠다고 밝혔다.

이곳에는 집라인도 함께 설치할 계획이다. 상가가 늘어서 있는 도심 일부 구간에 아치 형태의 지붕을 덮고 이를 대형 스크린으로 활용하겠다는 것이다.

정 예비후보는 이 사업에 1000~1500억원 규모 사업비가 소요될 것으로 추정했다. 이를 손익 공유형 민간 투자사업 방식으로 추진해 당선 시 취임 직후인 7월부터 연말까지 사전 행정절차를 마치고 내년 1월 착공해 2029년 하반기 완공하겠다는 상세한 계획도 제시했다.

그는 라스베이거스 프리몬트 스트리트에 있는 대형 발광다이오드(LED) 캐노피 쇼인 비바비전(Viva Vision)을 벤치마킹했다.

정장수 대구 중구청장 예비후보. 선거사무실 제공

대기업 투자를 유치하는 방식으로 관광 인프라를 개발해 도심 활성화와 지역 경제 활성화라는 두 마리 토끼를 잡겠다는 복안이다.

정 전 부시장은 “비바비전과 슬롯질라는 2014년 이후 쇠퇴한 라스베이거스 구도심을 연간 수천만 명이 찾는 관광명소로 만들었다”며 “캐노피 스크린의 기술력과 콘텐츠의 수준, 다양성이 핵심인 만큼 비바비전 사업에 참여한 LG전자, 삼성 등 국내 대기업에 우선적으로 사업 제안을 할 것”이라고 말했다.

그러면서 “사업에 참여하는 기업에는 해당 구간에 대한 거리 명칭을 포함한 모든 독점적 권한을 부여할 것”이라고 덧붙였다.

정 예비후보는 “대구시 경제부시장 재직 당시 설계하고 시작한 ‘동성로 르네상스 프로젝트’를 해당 사업과 연계해 반드시 직접 완성하겠다고”고 강조했다.

