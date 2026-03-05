천만 앞둔 장항준 공약 화제…"어떻게 다 지키고 사나요"

장항준 감독이 영화 '왕과 사는 남자' 개봉을 앞두고 농담처럼 내걸었던 성형, 개명 등 '천만 공약'의 이행 여부가 또 다른 화젯거리가 되고 있다.



영화 흥행을 바라며 우스갯소리로 던진 공약이지만, '왕과 사는 남자'가 실제로 천만 관객 돌파를 눈앞에 두면서 장 감독은 급히 타개책을 찾았다. 허무맹랑한 공약은 없던 일로 하고, 대신 관객들에게 감사를 전하는 소소한 이벤트를 연다.

장항준 감독. 연합뉴스

5일 배급사 쇼박스는 장 감독이 오는 12일 정오에 서울시 중구 서울신문사 광장에서 시민들을 대상으로 커피차 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 장 감독이 직접 참석해 시민들과 소통하는 시간도 마련할 예정이다.



장 감독은 전날 SBS 파워FM '배성재의 텐'에 출연해 커피차 이벤트를 추진하게 된 배경을 소개하기도 했다.



그는 "우리끼리 얘기지만, 뱉은 말을 어떻게 다 지키고 삽니까"라며 "웃자고 한 얘기였고, 제가 대안으로, 시내에서 시민들을 위해 커피차 이벤트를 할 것"이라고 말했다.



함께 출연한 '왕과 사는 남자' 제작사 비에이엔터테인먼트 장원석 대표도 "(천만 관객은) 정말 상상도 못 했기 때문에 웃자고 한 얘기이지, 조금이라도 달성 가능성이 있었다면 맨정신에 할 수 없었을 것"이라며 수습했다.



장 감독은 영화 개봉 직전인 지난달 1일 같은 프로그램에 출연해 '왕과 사는 남자' 천만 관객 돌파 시 성형과 개명, 귀화, 요트 선상 파티 등을 하겠다고 선언한 바 있다.



지난달 4일 개봉한 '왕과 사는 남자'는 이날 기준 누적 관객 959만7천여 명을 기록 중이다. 이르면 이번 주 안에 천만 관객을 돌파할 것으로 예상된다.

<연합>

