장항준 감독, ‘개명·성형’ 1000만 달성 공약에서 한발 물러섰다

영화 ‘왕과 사는 남자’의 1000만 관객 달성을 앞두고, 장항준 감독이 과거 내걸었던 이색 공약에 대해 입장을 밝혔다.

지난 4일 공개된 유튜브 채널 ‘SBS 라디오 에라오’의 ‘배성재의 텐’ 녹화분에서 장항준 감독은 ‘1000만 공약’과 관련한 솔직한 심정을 전했다. 이날 영화 ‘왕과 사는 남자’ 제작자인 장원석 대표도 함께했다.

장항준은 자신이 내세운 공약이 계속해서 언급되는 상황에 대해 “관심은 감사한데 우리가 1000만 관객 달성이 안 될 거라 생각했다”고 말했다. 이어 “예매율도 낮았고 손익분기점을 넘을 수 있을지 걱정인 상황에서 1000만 공약을 걸라고 하니 말도 안 되는 일로 웃음을 자아낸 것이다”고 공약을 건 배경을 전했다.

그는 “뉴스에서 공약이라고 하니까 굉장히 부담스럽고 저희 투자 배급사에서도 대책회의까지 하시더라”고 웃으며 곤란함을 표현했다.

공약 관련해 장항준은 일상에서 조롱(?)받는 일상을 밝히기도 했다. 성형을 한다면 어느 부위를 하고 싶냐는 짓궂은 질문에 그는 “전체적으로 다시 설계하고 싶다”고 대답했다. 요트 관련 공약에 대해서도 “나도 태워 달라”고 연락이 왔다고. 연락처 변경 관련한 공약을 접한 지인들에게 “이름 바꾸고 연락처 바꾸기 전에 마지막 인사한다”고 수백 통 연락이 왔다는 웃기고 슬픈 사연을 밝혔다.

공약 이행 여부에 대해서는 한발 물러섰다. 장항준 감독은 “대신 서울 시내에서 시민들을 직접 만나는 커피차 행사를 준비하고 있다. 감사의 마음을 전하고 싶다”고 설명했다.

대체 이행이 약하다는 주변 출연진들의 놀림에도 “그럼 드시지 마세요”라고 응수하며 웃음을 자아냈다.

장항준 감독은 며칠 전에 박찬욱 감독에게 “축하한다. 큰일을 해내서 고맙고, 박수 칠 만한 일을 하셨다”는 연락을 받았다고 전했다. 장항준 감독은 ‘거장’의 칭찬을 받아 영광스러운 마음이라고.

앞서 그는 지난 1월 같은 프로그램에 출연해 영화 ‘왕과 사는 남자’가 1000만 관객을 넘길 경우 개명, 연락처 변경, 귀화, 성형수술, 유람선 파티를 진행하겠다고 밝힌 바 있다.

영화진흥위원회 영화관 관람객 통합전산망 집계에 따르면 ‘왕과 사는 남자’는 5일 오전 11시 기준 누적 관객 959만 명을 넘어섰다. 평일에도 관객 증가세가 이어지고 있어 주말을 기점으로 1000만 돌파가 유력한 상황이다.

이 작품이 1000만 관객을 달성할 경우, 2024년 개봉한 마동석 주연의 ‘범죄도시’ 이후 2년 만에 탄생하는 ‘천만 영화’가 된다.

‘왕과 사는 남자’는 조선시대를 배경으로 숙부에게 배신당해 왕위에서 쫓겨난 단종이 청령포로 유배된 뒤, 마을 촌장 엄흥도와 만나며 벌어지는 이야기를 그렸다.

