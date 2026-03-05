경기지사 선거 앞두고 친명계의 잇단 ‘김동연 때리기’

6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 내 친명(친이재명)계 인사들이 잇달아 김동연 경기지사를 겨눈 저격성 발언을 이어가고 있다. 김 지사가 2022년 선거 때 조력했던 친명계 인사들을 도정에서 배제한 데 대한 이들의 ‘연합 공세’가 당내 경선 과정에 어떻게 작용할지에 여권 내 관심이 집중되고 있다.

(왼쪽부터) 더불어민주당 한준호 의원, 김지호 대변인, 김용 전 민주연구원 부원장

5일 정치권에 따르면 경기지사 직에 출사표를 던진 한준호 의원과 성남지사 후보로 나선 김지호 대변인, 김용 전 민주연구원 부원장이 적극적으로 김 지사에 대한 릴레이 비판을 이어가고 있다.

김 대변인은 전날 페이스북에서 김 지사의 저서 ‘분노를 넘어’에 대해 “이재명을 지지했던 수많은 당원과 지지자들이 김 지사를 만들기 위해 앞장섰던 사실은 왜 기록되지 않았나”라고 날을 세웠다. “저서 어디에서도 그 치열했던 과정과 동지들의 헌신에 대한 언급은 찾아보기 어렵다”고 하면서다. 그는 “기록할 만큼의 의미가 없었다고 판단한 것이냐”고도 했다.

이와 관련, 김 전 부원장은 최근 세계일보 인터뷰에서 “안타깝다. 도지사 자리에 오르니 본인의 정치적 욕망이 있지 않았을까”라며 “우리는 20대 대선 때 통한의 패배 직후 힘들었지만 ‘경기도만은 지키자’는 한마음으로 똘똘 뭉쳐 지켰다”고 했다. 김 지사에게 전하고 싶은 말은 무엇이냐는 질문엔 “특별히 없다. 도정 마무리 잘하기 바란다”고 했다.

당시 상황을 잘 아는 민주당 의원은 “김 전 부원장이 조직 전체를 이끌고 가서 김 지사를 정말 헌신적으로 도왔다”며 “그런데 (김 지사가) 한 사람도 기용하지 않았다. 황당했다”고 전했다. 김 지사는 당시 선거에서 국민의힘 김은혜 후보와의 초접전 끝에 득표율 0.15%포인트(8906표) 차로 신승했다.

한 의원은 김 지사가 21대 대선을 앞두고 민주당 대표였던 이 대통령을 만나 임기 단축 개헌 필요성을 강조한 점을 도마에 올렸다. 한 의원은 “이 대통령의 임기를 단축하는 개헌안, 여전히 진심인가. 아니면 정치적 상황, 지방선거 걱정에 생각을 바꿨나”라고 추궁했다. 헌법불합치 상태로 방치됐던 국민투표법 개정안이 국회를 통과해 개헌을 위한 국민투표가 가능해진 상황에 맞춰 김 지사의 과거 발언을 정조준한 것이다.

김 지사는 자신을 향한 친명계의 ‘원망’을 의식한 듯 지난 2일 출판기념회에서 “(당선 후) 교만한 생각을 했다. 성찰하고 반성한다”며 “당시 저를 도와줬던 수많은 당원 동지들, 유세장의 백발 성성했던 당원 동지들과 ‘우리’라는 동지의식이 부족했다”고 고개를 숙였다. 그러고선 마이크를 내려놓고 참석자들을 향해 큰절도 했다.

민주당의 경기지사 후보 경선은 권칠승 의원과 김 지사, 양기대 전 의원, 추미애·한준호 의원(가나다순)의 5파전 구도다. 당 공천관리위원회는 예비경선을 통해 후보자를 상위 3인으로 압축하되 여성·청년이 이에 들지 못할 경우 해당 1인을 본경선에 올리기로 했다. 이후 본경선에서 최종 1인을 본선 후보로 정할 예정이다.

