[사사건건] 강북 모텔 연쇄살인 여성 사이코패스로 판명 外

‘강북 모텔 연쇄살인’ 사건 피의자 김모씨가 사이코패스(반사회적 인격장애)에 해당하는 것으로 판명됐다. 여성 사이코패스 범죄자에게는 독극물이나 약물을 이용해 피해자를 숨지게 하는 패턴이 흔하게 나타나는데 김씨의 경우에도 ‘계곡 살인 사건’의 이은해 등과 유사한 패턴을 보였다.

◆ 경찰, 사이코패스 진단 결과 검찰 송부

서울 강북경찰서는 4일 “김씨의 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 사이코패스에 해당하는 것으로 분석됐다”며 진단 결과를 검찰에 송부했다고 밝혔다.

서울 강북구 일대 모텔에서 남성들을 상대로 연쇄 살인을 저지른 혐의로 구속 송치된 20대 여성이 사이코패스에 해당한다는 검사 결과가 나왔다. 사진은 2월 12일 오전 서울북부지법에서 열리는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하는 피의자 모습. 뉴시스

사이코패스 진단평가는 냉담함, 충동성, 공감 부족, 무책임 등 사이코패스의 성격적 특성을 지수화하는 검사다. 모두 20문항으로 이뤄져 있고 40점이 만점이다. 국내에서 통상 25점을 넘기면 사이코패스로 분류하는데 김씨는 이 검사에서 기준치 이상 점수를 받았다.

유영철·강호순처럼 물리력을 앞세우는 유명 남성 사이코패스 범죄자와 달리, 여성 사이코패스 범죄자는 독극물이나 약물을 이용해 피해자의 무력한 상태를 노리는 경향을 보인다는 게 전문가 평가다. 복어 독 등을 먹이고 구조 요청을 묵살해 숨지게 한 ‘계곡 살인 사건’의 이은해 등이 유사 패턴을 보였다.

두 번째 피해자 유족의 법률대리인 남언호 변호사는 김씨가 피해자 사망 후 살인 현장에서 피해자 카드로 치킨 등 13만원치를 결제하고 감정 동요없이 택시 인증샷을 피해자에 송부한점, 첫 번째 피해자 살해 후 두 번째 피해자와 태연히 연락한 점을 제시하며 “가해자는 공감 능력과 죄책감이 결여된 자가 틀림없다”고 주장했다.

◆ 교회 싸움 ‘청부 수사’에 간부급 경찰들 연루

서울 시내 한 대형교사 목사 측으로부터 수차례에 걸쳐 7억여원을 받고 사실상 ‘청부 수사’를 벌인 전·현직 간부급 경찰 2명이 최근 검찰에 넘겨졌다.

서울경찰청 반부패수사대는 지난달 전직 경찰 A씨 등 경찰 관계자 2명과 B 목사 등 대형교회 관계자 3명을 검찰에 송치했다. A씨에게는 공무상비밀누설·부정처사후수뢰·변호사법 위반 혐의가 적용됐다.

전직 경찰 A씨는 2022년 3월부터 2024년 12월까지 서울 구로구의 대형교회 B 목사 측으로부터 후계를 놓고 갈등 관계에 있던 C 목사 수사 관련 청탁 대가로 세 차례에 걸쳐 현금 총 7억5000만원을 받은 혐의를 받는다.

A씨는 경찰 재직 중이던 2022년 3월 과거 서울 일선서에서 함께 근무한 구로경찰서 경찰 D·E씨를 통해 C 목사 횡령 사건 첩보가 구로서에 제출되도록 한 것으로 조사됐다. 이 첩보는 A씨가 교회 관계자로부터 받은 고발장 초안을 토대로 작성된 것으로 확인됐다.

이후 퇴직한 A씨는 2023년 8월 경찰 D·E씨로부터 입수한 C 목사 관련 수사 진행 상황을 B 목사 측에 전달하는 대가로 세차례에 걸쳐 금품을 받았다.

첩보 제출·수사 진행 상황 공유 등으로 A씨를 도운 경찰 D씨는 지난해 수사 도중 스스로 목숨을 끊은 것으로 전해졌다. 다른 경찰 E씨는 지난달 관련 혐의로 구속됐다.

◆ 공천헌금 강선우·김경 구속

지방선거 공천을 대가로 1억원을 주고받은 혐의를 받는 무소속 강선우 의원과 김경 전 서울시의원이 3일 구속됐다. 관련 녹취록이 공개되며 의혹이 제기된 지 64일 만이다.

강선우 무소속 의원(왼쪽)과 김경 전 서울시의원. 뉴스1

경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이르면 5일 강 의원과 김 전 시의원을 구속 후 처음으로 불러 조사할 예정이다. 서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 전날 정치자금법·청탁금지법 위반, 배임수재(강선우)·증재(김경) 혐의를 받는 두 사람에 대해 “증거인멸 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

