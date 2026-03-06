“왼손 식사·6시 러닝”…1500억원 자산가 전지현의 ‘28년 지독한 강박’

대중은 전지현의 1500억원이라는 부동산 자산에 열광한다. 하지만 업계 전문가들의 시선은 통장 잔고에만 있지 않다. 최근 그가 468억원에 사들인 성수동 건물을 포함해 삼성동·논현동·이촌동까지 잇는 부동산 목록은 연예계에서도 독보적인 성공 사례다. 하지만 1500억원이라는 숫자보다 더 놀라운 건, 28년째 스스로를 ‘계산된 시간표’라는 감옥에 가둬온 그의 지독한 강박이다.

“안 하면 죄책감 느껴”...28년째 새벽 6시면 운동화 끈을 묶는 전지현. 안다르 제공

그에게 성공은 운이 아니다. 매일 아침 자신과 벌인 전쟁의 결과물이다. 전지현의 하루는 정교한 시계와 같다. 그는 매일 새벽 6시, 알람이 울리기도 전에 눈을 뜬다. 밤샘 촬영이나 해외 일정 중에도 예외는 없다. 운동화 끈을 묶는 건 취미가 아니라 그가 철저히 짜놓은 하루의 시작이다. 과거 “운동을 안 하면 죄책감이 들어 견딜 수 없다”는 그의 고백은, 이 행동이 즐거워서가 아니라 스스로를 채찍질하는 자신만의 생활 방식이라는 점을 잘 보여준다.

그의 자기 관리는 단순히 살을 빼는 수준을 넘어선다. 전지현은 오른손잡이다. 하지만 밥을 먹을 때는 일부러 왼손을 고집한다. 식사 속도를 늦추고 배부른 느낌을 뇌가 인지할 때까지 시간을 억지로 벌기 위한 계산이다. 이러한 강박은 식사 전 립스틱을 미리 발라, 음식 앞에서 스스로 브레이크를 거는 행동으로도 이어진다. “입맛이 돌까 봐 무섭다”는 그의 말은 빈말이 아니다. 최고의 자리를 지키기 위해, 먹고 싶은 본능마저 누르겠다는 책임감의 표현이다.

“입맛 돌까 봐 무서워”...식욕마저 립스틱으로 묶어버린 전지현의 습관. SBS ‘별에서 온 그대’ 캡처

화려한 연예계의 회식 자리에서도 그는 자신만의 도시락을 꺼낸다. 고기 냄새와 술기운이 가득한 현장에서 그의 식단은 1g의 오차 없이 지켜진다. 28년간 50kg대 몸무게를 사수하는 비결은 식욕이라는 본능을 억누른 결과다. 그에게 음식은 즐거움이 아니라 최상의 상태를 만들기 위한 연료일 뿐이다.

그의 작품 활동은 곧 육체적 고통의 기록이다. 데뷔 후 28년, 날짜로 따지면 1만일이 넘는 시간 동안 그는 단 하루도 자신을 놓아준 적이 없다. 영화 ‘암살’ 촬영 때는 5kg이 넘는 총을 들고 매일 달렸다. 현장에서 총 쏘는 모습이 어색해 보이면 안 된다는 이유 하나 때문이었다.

5kg 총을 들고 매일 질주하며 버틴 1만일. 디즈니+ ‘북극성’ 캡처

‘도둑들’을 찍을 때도 마찬가지였다. 와이어 액션을 대역 없이 소화하려고, 출근 전 이미 3시간의 강도 높은 운동을 마친 상태로 현장에 나갔다. ‘베를린’ 촬영 당시에는 영하의 날씨에 얇은 옷 한 장만 걸치고도 몸을 사리지 않는 액션을 선보였다. 현장 스태프들이 “제발 쉬어라”라고 만류해도, 그는 완벽한 한 컷이 나올 때까지 자신을 몰아세웠다.

그에게 사치의 기준은 ‘명품 백’이 아니다. 그가 추구하는 사치는 오로지 완벽한 훈련 환경을 만드는 데 쏠려 있다. 해외 여행지 숙소를 고르는 기준도 경치나 조식이 아니라 헬스장 장비가 얼마나 좋은지에 달려 있다. 호텔 헬스장 문이 열리는 새벽, 가장 먼저 러닝머신을 뛰는 그의 모습은 현지 스태프들 사이에서도 유명한 일화다.

돈보다 단단한 근육...자신을 ‘운동선수’라 부르는 전지현의 진짜 자산. 안다르 제공

집안 운동방 역시 전문 센터보다 좋은 고사양 장비들로 채워져 있다. 돈이 쌓일수록 게을러지는 인간의 본성을 거슬러, 전지현은 오히려 더 견고한 자신만의 공간에 스스로를 몰아넣었다. 한 매니저는 “그의 집에 가면 운동기구만 봐도 숨이 턱 막힐 정도”라고 혀를 내두르기도 했다.

예능 출연이나 사생활 노출을 꺼리는 건 신비주의 전략이 아니다. 자신이 짠 시간표를 지키기 위해 스스로를 가두는 ‘자발적 격리’다. 사람 만나는 데 쓸 힘이 있다면 차라리 내일 아침 운동에 쏟겠다는 계산이다. 이는 사소한 생활의 균열조차 허용하지 않는, 다음 날 새벽 6시의 루틴을 지키려는 고집이다.

전지현은 화려한 인맥 대신 밤 9시 취침과 새벽 6시 기상이라는 규칙을 택하며 자발적 고독 속으로 걸어 들어갔다. 그가 업계에서 유명한 ‘칼퇴근 배우’인 이유도 단순히 쉬고 싶어서가 아니라, 다음 날의 루틴을 사수하기 위한 철저한 방어 기제였다.

28년 광고계 1위의 비결...365일 즉시 투입 가능한 ‘준비된 몸’에 있다. 헤라, 일리 제공

전지현은 갑작스러운 광고 촬영 제안에도 당장 카메라 앞에 설 수 있도록, 1년 365일 ‘촬영 대기’ 상태를 유지한다. 28년간 광고계 1순위를 지키며 1500억원 자산을 쌓아 올린 힘은 바로 이 압도적인 준비성에 있다. “언제든 입금되면 바로 찍을 수 있다”는 농담 같은 진담은 그가 매일 흘린 땀의 무게를 증명한다.

그는 자신을 예술가라 부르기보다 생활인이자 운동선수로 정의한다. 전지현은 “배우는 기다리는 직업이기에, 언제든 카메라 앞에 설 수 있게 몸을 세팅해 두는 것이 나의 직무”라고 말한다. 톱스타의 오만함이 들어설 자리는 공무원 같은 성실함이 채웠다. ‘입금 전후’의 모습이 조금의 오차도 없이 똑같다는 업계의 평가는 이런 정밀함에서 나온다.

조명 밖 일상도 1% 오차 없이...보정 없는 사진이 증명하는 성실함. 온라인 커뮤니티

대중은 그가 가진 건물의 개수와 시세 차익에 주목한다. 하지만 그의 진짜 자산은 지난 1만일간 쌓아온 태도에 있다. 미모는 유통기한이 있고, 자산은 요동치지만, 자신을 완벽하게 장악한 시스템은 배신하지 않는다.

전지현의 삶은 단순한 연예계 성공 신화가 아니다. 성실함이라는 무기로 자신의 자리를 지키는 존재의 증명서나 다름없다. 1500억원 부동산보다 무서운 것은 오늘도 새벽 6시 운동화 끈을 묶는, 그의 고집스런 뒷모습이다.

