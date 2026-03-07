"세상에 딱 하나, 내 '볼꾸' 어때?"…디지털 세대, '아날로그 취미'에 푹 빠진 이유 [트랜드]

“액세사리(사러 왔)지? 저기 사람들 따라가면 돼.”

지난 4일 오후 1시 서울 동대문종합시장 식당가. 길을 묻는 질문이 끝나기도 전에 한 상인이 이같이 말했다. 그는 “요즘 볼펜인가 뭔가 사러 젊은 사람들이 매일 와요”라며 “상가에 다시 활기가 도는 것 같아 반갑다”고 웃었다.

Z세대를 중심으로 ‘볼꾸(볼펜 꾸미기)’가 새로운 트렌드로 자리잡으며 동대문이 ‘볼꾸 성지’로 떠올랐다. 박윤희 기자

사람들을 따라 옆 동으로 들어서자 평일 낮임에도 사람들로 북적였다. 방문객 대부분은 10~20대였다. 입구에서부터 함께 걸어온 여성 무리 중 한 명이 휴대폰을 들여다보며 “여기, 찾았다”라고 외치자 일행은 볼펜 액세서리가 빼곡한 매대 앞으로 몰려갔다.

동대문종합시장 측에 따르면, 지난 1월부터 액세서리 부자재상가를 찾는 방문객이 눈에 띄게 늘었다. Z세대를 중심으로 ‘볼꾸(볼펜 꾸미기)’가 새로운 트렌드로 자리잡으며 소셜미디어서비스(SNS)에서 동대문은 볼꾸 성지로 떠올랐다.

다양한 스티커와 파츠, 데코용 소품을 한 번에 구할 수 있다는 입소문이 퍼지면서 동대문에 발길이 계속되고 있다. 박윤희 기자

볼꾸는 볼펜을 개성에 맞게 꾸미는 것을 뜻한다. 볼펜에 비즈, 키링, 미니 참, 체인 등 다양한 파츠를 더해 자신만의 스타일로 꾸민 뒤 SNS에 공유하는 식이다. SNS에서 ‘다꾸(다이어리 꾸미기)’ 열풍이 인 데 이어, 볼펜과 책상 위 키보드까지 꾸미는 ‘별다꾸(별걸 다 꾸민다)’ 문화로 확장된 모습이다. 방문 후기와 가격 정보 등이 활발히 공유되면서 동대문 시장을 찾는 이들이 늘었다.

한 상인은 “볼펜 액세서리 가게는 예전부터 있었는데, 요즘엔 학생들뿐 아니라 어른들도 볼꾸를 하러 상가를 찾는다”고 말했다.

◆ 볼펜 한 개 꾸미는데 3000~5000원…“완성하니 뿌듯”

볼꾸가 처음이라면 매대에 걸린 샘플을 보고 따라하면 쉽게 완성할 수 있다. 박윤희 기자

볼꾸에 도전하기 위해 매대 앞에 서자 직원이 쟁반을 건네줬다. 눈앞에 하트, 리본, 별, 캐릭터 모양 참과 파츠가 빼곡했다. 뭐부터 해야 할 지 몰라 막막했다.

그러자 직원이 “벽에 걸린 ‘샘플’을 보고 만들어 보라”고 조언했다. 10여분 간 조금이라도 더 예쁜 참을 찾기 위해 고개를 숙이고 있어야 했지만, 완성된 볼펜을 보니 묘한 만족감이 밀려왔다.

기본 볼펜대는 600원, 참은 300원에서 1000원까지 다양했다. 볼펜 한 개를 완성하고 3200원을 결제했다. 커피 한 잔 값보다 저렴했지만, 체험 만족도는 그 이상이었다. 매장 직원은 “예전엔 도매 손님이 대부분이었지만, 요즘은 학생과 20대 방문객이 확연히 늘었다. 그나마 개학해서 오늘은 사람이 적은 편”이라고 말했다.

현장에서 만난 20대 방문객은 “유튜브 숏츠 영상을 보고 여기가 볼꾸 성지라고 해서 찾아왔다”며 “개성을 표출할 수 있어 꼭 한 번 해보고 싶었다”고 말했다. 함께 온 또 다른 방문객은 “친구들과 같은 디자인으로 꾸미거나 이니셜을 새길 수 도 있다. 친구들과 함께 만드는 과정 자체가 놀이처럼 느껴져 재밌다. 완성된 예쁜 볼펜을 보면 만족감도 크다”고 말했다.

소셜미디어서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에 ‘볼꾸(볼펜 꾸미기)’ 게시물이 잇따라 올라오고 있다. 유튜브 쇼츠 영상 캡처

‘꾸미기 열풍’은 특정 세대에만 국한되지 않는다. 볼꾸 매대 한쪽에서는 부모와 아이가 나란히 서서 ‘키링 만들기’에 몰두한 모습도 눈에 띄었다. 작은 손으로 형형색색의 참을 고르던 대여섯 살 남짓한 아이는 “색깔별로 만들어서 친구에게도 선물할 것”이라며 들뜬 표정을 지었다. 아이 엄마는 “요즘 아이들은 자기 물건을 직접 꾸미는 걸 좋아한다”면서 “저도 어릴 때 필통이나 책받침을 꾸몄는데, 비슷한 것 같다”고 말했다.

부모 세대도 또래 집단 사이에서 학용품에 스티커를 붙이거나 캐릭터 장식을 달며 개성을 표현하는 문화가 있었다. 다른 점이 있다면, 현재는 SNS를 통해 전 연령대로 유행이 확산한다는 것이다.

◆ 디지털 기기 활용 익숙한 Z세대의 볼꾸 열풍

볼꾸 관련 상품 수요도 증가하고 있다. 지난 한 달간(2월 1~28일) 에이블리에서 볼꾸 키워드 검색량은 전월 동기 대비 4배 이상(319%) 증가했다. 특히 꾸미기 주요 재료로 꼽히는 볼꾸 비즈 검색량은 6배 이상(540%) 상승했고, 기본 준비물 볼펜 검색량은 43% 늘었다.

에이블리(왼쪽)와 지그재그에서 '볼꾸'를 검색하면 나오는 제품들. 에이블리, 지그재그 앱 화면 캡처

동기간 키보드 ‘키캡 꾸미기’와 ‘키꾸’ 검색량도 각각 134%, 186%씩 증가하며 인기를 증명했다. 개인 스타일에 따라 맞춤형으로 꾸밀 수 있는 ‘커스텀 키캡’ 검색량은 4배 이상(342%) 늘었다.

카카오스타일이 운영하는 쇼핑 플랫폼 지그재그에선 같은 기간 볼꾸 검색량이 전월 대비 2196% 폭증했다. 커스텀 키캡과 마스킹 테이프, 키캡은 각각 221%, 46%, 15% 늘었다.

업계 관계자는“10대들 사이에서 가방과 키링, 휴대폰 등 아이템을 취향대로 꾸미는 트렌드가 지속되고 있다”며 “개강 및 개학 시즌으로 필기구인 볼펜 꾸미기가 인기를 얻으며 볼꾸가 트렌드로 급부상했다”고 말했다. 이어 “볼꾸는 부담 없는 가격으로 실용적인 아이템을 꾸밀 수 있다는 점이 인기 요인”이라며 “꾸미기 트렌드는 지속될 것으로 보인다”고 덧붙였다.

◆ 전문가 “기능 소비에서 취향 소비로 이동”

전문가들은 디지털 환경에 익숙한 10대들이 오히려 손으로 직접 꾸미고 만드는 아날로그 취미에 흥미를 느끼는 현상이 나타나고 있다고 분석한다. 박윤희 기자

볼꾸는 기능적 제품을 취향으로 소비하는 세대 문화의 한 단면을 드러낸다. 특히 디지털에 익숙한 세대가 아날로그적 취미를 즐기며 오프라인 상권까지 활력을 불어넣은 독특한 현상으로 분석된다.

이은희 인하대 소비자학과 교수는 “디지털 기기 활용이 일상화된 10대들 사이에서 볼펜은 단순한 ‘필기 도구’ 이상의 의미를 갖는다”며 “디지털 환경에 익숙한 세대일수록 역설적으로 손으로 만지고 꾸미는 아날로그적 행위에서 차별화된 만족을 찾는 경향이 있는 것 같다”고 말했다.

이어 “특히 볼꾸는 온라인과 SNS에서 유행을 공유하던 Z세대가 오프라인으로 유행을 확장시킨 사례”라며 “동네 상권에도 활력을 불어넣고 있다“고 덧붙였다.

