울퉁불퉁 지형서도 수평 잡고 ‘쌩쌩… 현대차 ‘모베드 첫 공개

“모베드(MobED)는 그 어떤 지형에서도 안정적으로 역할을 수행할 수 있습니다. 각 바퀴에 3개의 모터가 있어 구동, 조향, 자세를 동시에 제어하며 늘 수평을 맞춰 주는 이동형 플랫폼이에요.”

4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 스마트공장·자동화산업전’(AW2026)에서 현대자동차·기아 로보틱스랩의 소형 모빌리티 플랫폼 ‘모베드’(MobED)가 시연되고 있다. 이제원 선임기자

4일 서울 코엑스에서 개막한 ‘2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)’에서 현대자동차 관계자는 차세대 모빌리티 로봇 ‘모베드’를 시연하며 이렇게 설명했다. AW 2026 개장과 동시에 수백명의 관람객이 몰려들었는데 현대차?기아 전시 부스가 단연 인기였다. 모베드가 국내에서 공개된 건 이번이 처음이다.



모베드는 부스에 마련된 모형 도로를 달리며 관람객 시선을 사로잡았다. 실제 야외 환경과 비슷하게 꾸며진 배수로, 굴곡, 경사로, 연석 등을 오르내리며 예사롭지 않은 바퀴 움직임을 자랑했다. 이동할 때는 위아래로 미세하게 움직이며 몸통의 수평을 유지했고, 멈췄을 때는 가만히 서 있거나 마치 앞발을 모으고 있는 고양이를 연상케 하는 모습으로 바퀴를 접고 있기도 했다.



현대차?기아는 현장에서 ‘모베드 얼라이언스’ 출범식을 열고 모베드의 국내 판매를 시작했다고 밝혔다. 모베드를 중심으로 부품사와 로봇 솔루션 기업, 각 협회가 협력 생태계를 꾸렸다. 고객사에 기계만 파는 게 아니라 현장에서 바로 쓸 수 있는 형태로 맞춤형 솔루션을 제공하겠다는 것이다.



모베드는 ‘바퀴 달린 플랫폼’으로 고객사에 따라 용도가 달라진다. 특히 기존의 이동형 로봇이 주로 실내나 인프라가 잘 조성된 공간에서 쓰인 반면, 모베드는 거친 야외 환경에서 장점이 발휘된다. 모베드 상단에 화물을 올리면 배송?물류 수단이 되고, 카메라를 장착하면 순찰?보안 로봇이 된다. 고위험 구역에 사람 대신 투입해 임무를 수행하게 할 수도 있다. 특정 기능을 위한 ‘완성형 로봇’이 아니라 모든 산업 현장에서 맞춤형으로 변신 가능한 이동형 플랫폼인 것이다.



현동진 현대차·기아 로보틱스랩장 상무는 “글로벌 무대에서 혁신성을 인정받은 모베드가 이번 얼라이언스를 통해 한 차원 더 뛰어난 로봇 솔루션으로 거듭나게 됐다”며 “현대차·기아는 핵심 파트너사들과 함께 국내 로봇 산업의 경쟁력을 높이고 피지컬 AI 생태계 확장에 앞장설 것”이라고 밝혔다.



현대차?기아의 수출 현장에 늘 함께한 계열사는 물류 전문기업 현대글로비스로 이번 전시회에서도 옆 부스에 자리했다. 현대글로비스 부스에선 기계가 스스로 화물 입고부터 보관, 선별, 집품, 출고 등 전 과정을 담당하는 ‘팔레트 셔틀’이 시연됐다. 이 셔틀은 2층 높이의 모형 구조물에서 좌우, 위아래를 자유자재로 오가며 화물을 옮겼다. 물류 창고에 들어온 물품을 지게 로봇이 팔레트 위에 놓으면 운반 로봇이 레일을 따라 자동으로 지정된 위치에 놓고, 출고할 때는 명령만 하면 알아서 물품을 갖고 오는 방식이다. 팔레트 셔틀은 현대글로비스가 자회사 알티올과 공동개발한 창고제어시스템(WCS) 플랫폼인 ‘오르카’로 제어된다.



현대글로비스 부스에는 올 초 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2026’에서 화제를 모은 보스턴다이내믹스의 휴머노이드(인간형) 로봇 ‘아틀라스’ 모형이 전시돼 관람객들이 줄을 서야 할 만큼 붐볐다. ‘CES의 스타’ 아틀라스를 보려는 사람들로 전시장은 문전성시를 이뤘다.



현대무벡스, 로보티즈, 유진로봇, 원익로보틱스 등 물류·휴머노이드·산업용 로봇 분야 주요 기업도 참가해 최신 기술을 선보였다. 산업용 로봇 분야 세계 1위인 화낙(일본)과 협동로봇 시장을 선도하는 유니버설 로봇(덴마크), 중국 자율이동로봇(AMR) 기반 물류 자동화 기업 긱플러스(중국), 큐브형 자동창고 부문 선두기업인 오토스토어(노르웨이) 등 글로벌 기업도 대거 참가했다.

