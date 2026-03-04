이란 전쟁인데 금은 왜 약세?…안전자산 지위 약화에 현금 확보 움직임

이란 전쟁 여파로 상승했던 금값이 하루 만에 급락세로 돌아섰다. 금융시장에서 현금 확보 수요가 큰 데다 대표적 안전자산인 금과 달러를 두고 투자자들이 달러를 선택한 영향으로 풀이된다.

한국거래소에 따르면 4일 KRX금시장에서 국내 금 가격은 전날보다 2.44%(6090원) 내린 24만3110원을 기록했다. 1g당 금값은 장중 한때 24만1170원까지 밀렸다. 1g당 금 가격은 전날 4.14% 상승했으나 이날 상승분의 절반 가량을 반납했다. 한국금거래소에서 이날 순금 한 돈(3.75g) 매입가도 107만6000원으로 전날보다 2.6%(2만8000원) 하락했다.

미국·이스라엘의 이란 타격으로 안전자산 수요가 증가하고 있는 지난 3일 서울 종로구 한국금거래소에서 직원이 골드바를 정리하고 있다. 뉴스1

국제 글로벌 원자재 시장에서 전날 금 시세가 큰 폭으로 조정 받으면서 국내 금값도 동반 하락한 것으로 보인다. 3일(현지시간) 미국 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 4월 인도분 금 선물은 187.9달러(3.5%) 내린 온스 당 5123.7달러로 마감했다.

미국 선물 중개 전문회사인 RJO 퓨처스의 선임 시장전략가 밥 하버콘은 로이터통신에 “금값 하락세는 ‘유동성 확보를 위한 도피’, 즉 현금 확보 심리에 의해 주도된 것으로 보인다”며 “이런 가격 하락은 단기에 그칠 가능성이 높고 지정학적 리스크로 인한 안전 자산 대피 흐름이 결국 금과 은 가격 상승을 뒷받침할 것”이라고 내다봤다. 로이터통신은 달러 강세로 다른 통화를 보유한 투자자들에게 달러 표시 금 가격에 대한 부담이 커졌다고 전했다.

조영구 신영증권 연구위원은 “현재 자산 현금화 수요가 다소 나타나고 있는데 아직 초입으로 보인다”고 밝혔다.

전통적으로 금은 안전자산이었으나 지난해 가격이 65% 상승하는 등 투자자산 성격이 더해진 것도 영향을 미쳤다. 세계금협회는 최근 보고서를 통해 지난 2년간 금 가격 급등분 중 기존 가격결정 모델로 설명되지 않는 비중이 절반 이상이라고 밝히기도 했다.

옥지회 삼성선물 연구원은 “지난 1월30일 캐빈 워시 차기 미국 연방준비제도(연준·Fed) 의장 지명으로 금 가격이 대폭락을 겪은 이후 안전자산 지위가 약화하면서 귀금속은 위험회피 재료보다는 통화정책 기대와 달러 강도에 더 민감하게 반응하는 모습”이라고 설명했다.

최진영 대신증권 연구위원은 “애초에 올해 금이 이전만큼 상승하기 어려웠다”며 “유가 상승은 물가를 밀어올리고 물가는 금리 상승을 견인해 금과 금리는 역의 상관관계가 있다”고 설명했다. 최 연구위원은 또 “시카고파생상품거래소그룹(CME)이 올해 1월 금 선물거래의 증거금 산정방식을 비율제로 바꾸면서 금 가격이 오르면 증거금을 더 많이 내야 하게 돼 증거금이 부족한 투자자는 버티기 어려웠기에 금값의 계속적인 상승에 한계가 있었다”고 밝혔다.

금과 함께 대표적 글로벌 안전자산으로 통하는 미국 국채 가격도 이례적으로 이틀 연속 하락(국채 수익률 상승)했다. 전날 10년 만기 미 국채 수익률은 4.056%로 마감했다. 미 국채 금리는 위험회피 심리보다 유가 상승이 인플레이션을 부추길 수 있다는 우려에 더 크게 반응한 것으로 분석됐다.

이란 전쟁 이후 미국 달러화 가치는 강세를 이어가고 있다. ICE선물거래소에서 주요 6개 통화에 대한 달러화의 가치를 반영한 달러 인덱스는 99.05로 전장 대비 0.68% 올랐다.

