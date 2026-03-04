‘우리들의 이순신展’ 관람객 40만 돌파 성료

충무공 이순신(1545∼1598)의 삶을 조명한 국립중앙박물관 전시가 누적 관람객 40만명을 기록하며 막을 내렸다. 한국 문화유산과 역사를 주제로 한 전시로는 박물관 사상 가장 많은 수치다.

유홍준 국립중앙박물관장이 특별전 ‘우리들의 이순신’ 폐막일인 지난 3일 전시관에 입장한 마지막 관람객들과 기념사진을 촬영하고 있다. 국립중앙박물관 제공

국립중앙박물관은 지난해 11월28일부터 96일간 진행된 특별전 ‘우리들의 이순신’의 누적 관람객 수가 40만7045명을 기록했다고 4일 밝혔다. 지난달 18일 관람객 수 30만명을 돌파한 데 이어, 폐막일인 지난 3일 40만명을 넘어선 것이다. 국내 문화유산을 다룬 국립중앙박물관 특별전 관람객이 40만명을 넘은 건 처음이다. 국립중앙박물관에서 열린 역대 특별전 중 40만명 이상 찾은 전시는 프랑스 루브르박물관(누적 52만3482명), 이집트 문명(누적 44만8208명) 등 해외 문화유산을 주로 다룬 전시였다. 이번 흥행으로 이순신 전시는 특별전 관람객 수 기준으로 3위에 이름을 올리게 됐다.



박물관은 이번 특별전의 성공 요인으로 ‘영웅’ 이순신의 모습에 가려졌던 인간 이순신의 고뇌와 삶을 조명한 기획을 꼽았다.

