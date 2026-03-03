김진태 “새치기·베끼기·지우기…강원특별법 홀대 멈추고 국회 통과를”

김진태 강원도지사가 3일 “광주·전남통합 통합특별법이 국회를 통과했으니 약속대로 강원특별법 3차 개정안을 통과시켜주길 바란다”고 강조했다.

김 지사는 이날 도청 기자실에서 열린 간담회에서 “거대 여당은 의지만 있으면 못할 것이 없다. 행정안전위원회 소위 위원장이 다 민주당 소속이다. 야당이 반대하는 것도 아니니 강원특별법 개정안 국회 통과라는 약속을 지켜줬으면 한다”며 이렇게 말했다.

김진태 강원도지사가 3일 도청 기자실에서 열린 간담회에서 발언하고 있다. 강원도 제공

김 지사는 “대구·경북, 대전·충남은 단일안을 가져오면 법안을 처리하겠다고 하는 모양인데, 강원·세종·전북·제주 4개 특별자치시도는 이미 단일안이 완성돼 있다”며 “특별법은 논란도 없고 4개 시도에서 오래 전부터 요구하고 있는 만큼 더 이상 늦출 이유가 없다”고 재차 강조했다.

김 지사는 강원특별법 3차 개정안 86개 조항 중 하나인 ‘국제학교 설립에 관한 조항’과 관련해 교육부로부터 제외하라는 통보를 받았다며 불쾌감을 표시하기도 했다.

그는 “지난달 이 조항을 빼라는 연락을 받았다. 매우 충격적”이라며 “이 조항이 담긴 강원특별법은 지난 2년여 동안 국회에서 심사도 하지 않다가 전남광주 행정특별법에 빠졌으니 강원특별법에서도 빼라는 것인데, 이는 문제가 있다”고 주장했다.

이어 “강원특별법을 새치기하고 베낀 것도 모자라 지우기까지 시도하려고 한다”며 “정부는 강원특별법 개정안에 대해 긍정적으로 협의해 달라”고 촉구했다.

