이란, 북중미월드컵 불참 가능성에 …“최소 154억원 손실 볼 수도” 관측

이란이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 출전을 포기할 경우, 막대한 금전적 손실을 보고 차기 대회 출전 금지 징계를 받을 것이라는 전망이 나왔다.



AP통신은 3일 “2026 북중미 월드컵 공동 개최국인 미국이 촉발한 중동 갈등이 격화하면서 3개월여 앞으로 다가온 월드컵에서 이란 대표팀의 자리가 불투명해졌다”면서 “이란이 월드컵 출전을 포기하면 막대한 경제적 손실과 차기 월드컵 예선 제외의 징계도 감수해야 한다”고 보도했다. 미국 스포츠 매체 ESPN도 “아직은 가능성이 작지만, 이란이 월드컵 출전을 포기할 경우 이란축구협회는 최소 1050만달러(약 154억원)라는 손실을 보게 될 것”이라고 내다봤다.



이란은 당초 6월 열리는 북중미 월드컵 본선 진출을 확정해 G조에서 벨기에, 이집트, 뉴질랜드와 경쟁할 예정이다. 하지만 지난달 28일 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 상황이 급변했다. 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 비롯한 지도부 수십명이 사망한 여파로 월드컵 출전이 불투명해졌다. 중동 분쟁이 격화하자 메흐디 타즈 이란축구협회장은 “미국이 공습한 상황에서 이번 월드컵에 참가하는 걸 기대하기는 어려울 것 같다”고 월드컵 보이콧 가능성을 언급했다. FIFA는 월드컵 본선에 오른 48개 진출국에 ‘준비 비용 보전’ 명목으로 150만달러(약 22억원)를 주고, 조별리그에서 탈락한 16개 팀에겐 900만달러(약 132억원)씩 나눠준다. 이 금액을 합치면 1050만달러가 된다. 이란이 불참할 경우 이 금액을 받을 기회를 날리게 되는 것이다. 여기에 FIFA는 대회 개막 30일 전까지 기권하면 최소 25만 스위스프랑(약 4억7000만원), 30일 이내에 기권하면 최소 50만 스위스프랑(약 9억4000만원)의 벌금을 내도록 했다. 만약 이란이 이번 월드컵에 불참하게 되면 아시아 지역 예선에서 그다음으로 높은 순위를 기록했던 이라크나 아랍에미리트(UAE)에 출전 기회가 돌아간다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지