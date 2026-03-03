안승대 포항시장 예비후보, 연휴 반납한 ‘광폭 민생 행보’ 눈길

오는 6·3 지방선거를 앞두고 안승대 포항시장 예비후보가 연휴 기간에도 쉼 없는 민생 행보를 이어가며 지역 표심 공략에 박차를 가하고 있다.

안 예비후보는 지난 1일, 송라 대진리에서 열린 3·1절 기념행사에 참석해 지역 시민들 및 대동고등학교 후배들과 뜻깊은 시간을 가졌다.

안승대 포항시장 예비후보는 3·1절 기념행사에 참석, 고교 후배들과 만세삼창을 외치고 있다. 안승대 제공

그는 3·1운동 재현행사에서 참가자들과 함께 ‘대한독립만세’를 외치며 순국선열의 숭고한 희생정신을 기렸다.

안 후보는 “우리 지역의 뜨거웠던 항일 정신을 후배들과 함께 되새길 수 있어 감격스럽다”며 “이러한 포항의 자부심을 미래 발전의 원동력으로 삼겠다”고 소회를 밝혔다.

같은 날 오후, 안 예비후보는 경북도지사 선거에 출마한 최경환 전 경제부총리와 만나 지역의 굵직한 현안을 공유했다.

이 자리에서 두 사람은 최근 뜨거운 감자인 대구경북 행정통합 문제를 비롯해, 다가올 북극항로 시대에 대비한 영일만항 배후단지 개발 방안 등을 심도 있게 논의했다.

안 후보는 포항이 환동해권 중심 도시로 도약하기 위한 구체적인 비전을 제시하며 정책 전문가로서의 면모를 부각했다.

연휴 마지막 날인 2일 오후 3시, 이강덕 경북도지사 예비후보가 안승대 포항시장 예비후보 캠프를 방문해 격려했다.

이강덕 예비후보는 “빚이 없는 사람이 포항시장이 되어야 시정을 소신 있게 펼칠 수 있다”며 “행정전문가가 시장을 맡는 것이 맞다”고 강조했다.

또한 자신의 경험을 언급하며 “행정 경험이 부족했지만 경찰 공직 경험 덕에 배워갈 수 있었다”며 “안승대 후보는 해병대, 서울대, 고시, 공직 경력을 통해 검증된 진짜 행정가”라고 평가했다.

이어 “행정 최일선 공무원부터 최고위 공직까지 경험한 만큼 행정부시장까지 역임할 수 있었던 인물”이라며 “이런 사람이 포항시장이 돼야 한다”고 격려를 아끼지 않았다.

연휴 마지막 날인 2일에도 안 후보의 발걸음은 멈추지 않았다.

그는 새벽 찬 공기를 뚫고 죽도시장을 찾아 상인들의 애로사항을 청취하는 것으로 하루를 시작했다.

이어 대도동 종합공구상가를 방문해 상인들과 지역 경제 활성화를 위한 현안을 공유하며 바닥 민심을 훑었다.

또한, 황해사 금강불교대학 10기 수료식 및 11기 입학식 현장을 찾아 축하 인사를 전하며 지역 사회와의 접점도 넓혔다.

안승대 예비후보는 이번 연휴 행보를 마치며 “시민들의 생생한 목소리를 듣는 현장에 늘 답이 있다는 것을 다시 한번 절감했다” 며 “대구경북 행정통합이라는 거대한 변화 속에서 포항이 소외되지 않고, 영일만항 개발을 통해 북극항로 시대의 주역으로 우뚝 설 수 있도록 혼신의 힘을 다하겠다” 면서 포항의 미래 재도약을 향한 강력한 의지를 피력했다.

