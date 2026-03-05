“8억 빚 파산한 중학생”…박보검, ‘몸값 수백억’에도 ‘이발 가위’ 쥔 진짜 이유

배우 박보검의 성장사는 화려한 조명보다 서늘한 법정에서 먼저 시작됐다. 대중에게 각인된 ‘택이’의 순수한 미소 뒤에는, 미성년자 시절 아버지가 대부업체에서 빌린 3억원의 연대보증인이 되어 8억원까지 불어난 채무를 짊어졌던 과거가 있다.

당시 박보검은 중학생이었다. 세상 물정 모르는 소년의 손에는 자신도 모르는 사이 인감도장이 쥐어졌고, 보증의 개념조차 몰랐던 열다섯 소년의 서명은 훗날 스물두 살 청년의 발목을 옭아맸다. 데뷔 후 남들이 첫 정산금으로 미래를 설계할 때, 박보검은 법정에 서서 ‘파산 신청’을 해야 했다. 쏟아지는 채무 독촉장 속에서 스스로를 지키기 위해 선택한 생존법이었다. 밑바닥을 경험해 본 자만이 아는 돈의 무게는 그를 남들보다 일찍 철들게 만들었으며, 그 책임감은 훗날 그가 보여줄 성실함의 뿌리가 됐다.

채무의 그늘 아래 있던 어린 시절(왼쪽)과 묵묵히 자기 관리를 이어가며 삶을 지탱해 온 현재의 모습. 온라인 커뮤니티, 세계일보 자료사진

■ “엄마와 찍은 사진 한 장 없어…” 공허함을 채운 보육원 아이들과의 13년

박보검에게 경제적 시련보다 더 깊은 멍으로 남은 것은 어머니의 부재였다. 초등학교 4학년, 세상에서 가장 보호받아야 할 나이에 어머니를 여읜 그는 과거 인터뷰에서 “어머니와 함께 찍은 사진이 한 장도 없어 아쉽다”며 눈물을 쏟아냈다. 남들에겐 흔한 ‘가족사진’이 그에게는 평생을 바쳐도 가질 수 없는 단 하나의 결핍이었다.

그는 자신의 결핍을 원망으로 돌리는 대신, 타인의 삶을 지탱하는 거름으로 쏟아부었다. 데뷔 전인 2013년부터 지금까지 13년 넘게 서울의 한 보육원에서 비공개 봉사를 이어오고 있는 이유가 여기에 있다. 아이들의 이름을 일일이 기억하고 손편지를 써주며, 명절마다 그들의 ‘형’이자 ‘오빠’가 됐다. 전역 후 화려한 복귀 행사 대신 가장 먼저 보육원을 찾아 아이들의 눈을 맞췄던 사실은 뒤늦게 관계자들에 의해 알려져 깊은 울림을 줬다. 공허한 가슴을 타인의 미소로 채워 넣는 그만의 치유법인 셈이다.

■ ‘보검매직컬’이 증명한 루틴…성실은 이미지가 아닌 생존이었다

2026년 현재 방영 중인 tvN 예능 ‘보검매직컬’에서 보여주는 박보검의 모습은 계산된 연기가 아니다. 촬영 1시간 전에 도착해 현장의 흐름을 파악하는 성실함은, 천문학적인 몸값의 배우임에도 여전히 지하철을 이용하며 평범한 일상의 감각을 놓지 않으려는 자기 통제와 궤를 같이한다. 화려한 수식어에 갇히지 않으려는 이 루틴은 채무의 그늘 아래서부터 몸에 밴, ‘체득된 성실함’에 가깝다.

수백억 가치의 스타가 된 지금도 그는 여전히 대중교통을 이용하며 일상을 유지한다. 인터넷 커뮤니티

현장에서의 박보검은 철저한 자기 관리의 면모를 보인다. 함께 작업한 동료 배우와 스태프들은 그가 자신의 대사뿐만 아니라 현장의 작은 소품 위치까지 파악하며 주변의 불편함을 세밀히 살핀다고 증언한다. 단순히 착하다는 평판을 유지하기 위한 연출이 아니다. 막연한 인기에 안주하기보다, 자신이 서 있는 자리를 지켜내기 위한 책임감을 행동으로 증명해 온 삶의 방식이다.

■ “배워두면 도움 될 것”…수백억 톱스타가 이용사 가위를 쥔 이유

박보검의 노력은 본업에만 국한되지 않는다. 해군 군 복무 시절 이용사 자격증을 취득한 데 이어, 2026년 현재 미용사 자격 필기까지 합격하며 전문성을 확장하고 있다. 대체 불가능한 브랜드가 된 배우가 투박한 이용사 가위를 쥔 건 이례적이다.

막연한 인기에 안주하기보다 ‘자격증’ 취득이라는 실력으로 자신의 성실함을 증명하고 있는 박보검. 박보검 SNS

스타의 자리에 머물기보다 끊임없이 새로운 기술을 익히는 그의 행보는 주변인들도 놀라게 했다. 관계자들은 그가 평소 “배워두면 언젠가 도움이 될 것”이라며 다양한 분야에 도전하는 것을 즐긴다고 전한다. 인기라는 변화무쌍한 지표 대신 자격증이라는 객관적인 성취로 스스로를 담금질하는 방식이다. 톱스타라는 화려한 외피 아래에는, 주어진 시간을 허투루 쓰지 않고 묵묵히 자기 계발을 이어가는 생활인 박보검의 면모가 자리 잡고 있다.

■ 부상 투혼과 4050의 지지…박보검이 사랑받는 진짜 이유

박보검은 2025년 JTBC 드라마 ‘굿보이’ 촬영 중 다리 근육이 파열되는 부상을 입으면서도 고강도 액션을 대역 없이 직접 소화했다. 몸이 부서져도 멈출 수 없었던 건, 과거 8억원의 채무를 정면으로 돌파했던 그의 책임 중심적 사고가 현장에서 재현된 결과로 풀이된다. 통증 속에서도 카메라 앞에서 미소 짓는 그의 강단은 그가 더 이상 보호받는 소년에 머물지 않음을 증명한다.

부상 속에서도 멈추지 않았던 투혼. 그 배경에는 어린 시절부터 겪어온 책임의 무게가 자리 잡고 있다. JTBC ‘굿보이’

특히 4050 세대는 부모의 과오를 묵묵히 책임지고 일어선 그를 ‘유사 아들’처럼 응원하며 두터운 신뢰를 보낸다. 단순히 잘생긴 배우를 넘어, 한 인간이 보여줄 수 있는 ‘극복’의 서사를 그에게서 발견했기 때문일 것이다. 명지대학교 과대표 시절 셔틀버스를 타고 등교하던 모습부터 8억원의 굴레를 벗고 글로벌 스타가 된 지금까지, 그를 관통하는 키워드는 ‘결핍을 증명으로 이기는 성실함’이다.

그 결핍을 무기로 바꾼 박보검의 미소는 마법이 아닌 지독한 성실이 일궈낸 결과물이다. 화려한 조명 아래에서도 감각을 잃지 않으려 발버둥 쳤던 소년의 기록은, 2026년 오늘을 살아가는 우리에게 ‘진짜 성공’이 무엇인지 묵직한 질문을 던진다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지