최은경, KBS 전설의 아나운서였다…"미니스커트 입고 면접 봐"

아나운서 출신 방송인 최은경이 과거 아나운서 면접에 얽힌 일화를 전했다.

3일 방송된 KBS 1TV '아침마당'에는 최은경이 게스트로 출연했다.

방송인 최은경. KBS 제공

이날 최은경은 외국계 회사를 그만두고, 아나운서의 길로 접어들게 된 계기를 밝혔다.

그는 "방송아카데미도 가보니까 너무 지겨웠다. 3개월을 꼭 다녀야 한다는데 한 달 다니고 나니 안 맞는다 싶어서 그때부터 모든 방송사에 시험을 보러 갔다. 하나같이 다 떨어지며 다녔다"고 설명했다.

하지만 어디서도 본 적 없는 캐릭터라 KBS에 합격했다고. 이에 엄지인 아나운서는 "아나운서실에서 내려오는 전설이 있다. 하얀색 원피스를 입고 생머리를 한 이상한 애가 와서 합격했다는 전설이 내려온다"고 했다.

최은경은 "전설이 과장된 것"이라며 "그때 아나운서들은 다 머리카락을 자르고 왔다. 그래야 아나운서 같아서 합격하니까"라고 말문을 열었다.

이어 "제가 기른 건 다른 이유가 없었다. 머리 잘랐는데 아나운서가 안 되면 너무 억울할 것 같더라. 그래서 아나운서 되면 자르겠다 해서 긴머리를 유지한 것"이라고 설명했다.

또 "아나운서 정장도 사면 그때밖에 못 입지 않냐. 너무 아까운 거다. 그래서 그냥 있는 짧은 미니스커트 정장 입었다. 당시 유행했던 아이보리 스타킹을 신고 정장 입고 시험 봤다"고 말했다.

그렇게 합격했지만 최은경은 뉴스는 한 번도 못 해봤다고.

최은경은 "합격할 때도 처음에 공통으로 하는 뉴스만 읽었지, 나머지는 다 MC로 시켰던 것 같다"며 "앵커를 준비했었는데 라디오 뉴스는 시키지만 TV뉴스는 한 번도 해 본 적 없었다"고 했다.

그는 "뉴스 부스라고는 시트콤 할 때 들어가보고 앵커는 '개그콘서트'에서 흉내 내봤지 한 번도 안 해봐서 쓸 줄 모른다"며 "제가 아나운서 치고 손도 많이 쓰고 표정이 너무 많은 거다. 슬프 뉴스, 기쁜 뉴스가 눈에 보인다. 안 시키는 이유가 있겠다 싶었다"고 털어놔 웃음을 안겼다.

