무신사, 랭킹 인기 브랜드 ‘매든X탄산마그네슘’ 단독 협업

무신사가 ‘매든(MADDEN)’과 ‘탄산마그네슘(TANSANMAGNESIUM)’의 협업 컬렉션을 단독 발매하고, 무신사 스토어 성수에서 오프라인 팝업을 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 협업은 1874년 미국에서 시작된 정통 아웃도어 감성의 ‘매든’과 클라이밍 문화를 기반으로 탄생한 ‘탄산마그네슘’이 만나, 산행과 클라이밍 등 야외 활동은 물론 일상에서도 입기 좋은 고감도 스타일을 제안하기 위해 기획됐다. 무신사 판매 랭킹 상위권에서 자주 볼 수 있는 두 브랜드의 만남이라는 점에서 발매 전부터 큰 화제를 모았다.

두 브랜드는 아웃도어와 클라이밍 분야에서 탄탄한 팬층을 보유하고 있다.

매든은 정통 아웃도어 디테일에 현대적인 실루엣을 결합해 독보적인 브랜드 팬덤을 구축하고 있다. 올해 들어 전년 대비 800% 이상의 매출 신장률을 보이고 있는 매든은 이번 협업을 통해 고유의 스타일과 감각적인 라이프스타일을 향유하는 고객들과의 접점을 더욱 다각화한다는 전략이다.

특히 누적 1만 장 이상의 판매고와 무신사에서만 2만 건 이상의 ‘좋아요’를 보유한 매든의 시그니처 아이템 ‘퍼니 풀오버’에 탄산마그네슘의 브랜드 요소를 더한 한정 협업 제품은 발매 전부터 패션 관여도가 높은 고객들 사이에서 폭발적인 관심을 끌어냈다.

두 브랜드는 지난 1월 ‘컴포템프 라이트 패딩 자켓’을 발매하며 협업의 서막을 알린 바 있다. 해당 제품은 탄산마그네슘의 무신사 브랜드 스토어에서 판매되며 큰 호응을 얻었으며, 이어 지난 2월 23일 발매된 메인 협업 라인업 역시 매든의 무신사 브랜드 스토어와 탄산마그네슘의 오프라인 매장에서 동시 공개되어 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 특히 매든 고유의 정통 아웃도어 무드가 탄산마그네슘의 역동적인 그래픽과 결합해 기존 웨어에서 볼 수 없던 신선한 시너지를 창출했다는 평이다.

무신사는 온라인의 열기를 오프라인으로 직접 연결해 고객들에게 특별한 경험을 제공하는 오프라인 팝업을 오는 3월 31일까지 무신사 스토어 성수에서 진행한다. 현장에서는 온라인에서 품절 대란을 일으킨 ‘매든X탄산마그네슘 퍼니 풀오버 후디’를 비롯해 양 사의 로고와 컬러 포인트를 감각적으로 풀어낸 협업 전 라인업을 실물로 확인할 수 있다. 특히 온라인에서 이미 품절된 옵션 물량을 오프라인용으로 긴급 편성해 판매하며 현장 방문객들의 높은 호응을 얻고 있다.

감도 높은 스타일과 새로운 브랜드 경험을 즐기는 방문객을 위한 특별한 사은 이벤트도 마련됐다. 15만 원 이상 구매 고객에게는 협업 시그니처 제품을 형상화한 ‘퍼니 풀오버 미니어처 키링’을 한정 수량으로 증정한다. 또한 현장 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 브랜드의 화제 아이템인 ‘욜리 빅백’을 증정하는 등 브랜드 팬층의 소장 욕구를 자극하는 프로모션을 전개한다.

무신사 관계자는 “무신사에서 가장 역동적인 성장을 보여주는 인기 브랜드 간의 만남이 스타일과 활동성을 동시에 중시하는 고객들에게 차별화된 즐거움을 선사할 것”이라며, “온라인 품절로 아쉬움을 남겼던 협업 아이템들을 무신사 스토어 성수 팝업 현장에서 직접 경험하고 일상과 필드를 아우르는 나만의 스타일을 완성해 보시길 바란다”라고 전했다.

