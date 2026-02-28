‘담대하게 생각하라’… 겐트대 글로벌캠퍼스, 입학식 성황리 개최

‘Dare to Think.’

‘담대하게 생각하라’는 표어를 가치관으로 내건 겐트대학교의 글로벌캠퍼스 신입생들이 새로운 출발을 알렸다. 겐트대 글로벌캠퍼스는 27일 인천글로벌캠퍼스(IGC) 대강당에서 2026학년도 봄학기 입학식을 성황리에 개최했다.

이날 미쉘 쾰레만스(Michiel Ceulemans) 주한 벨기에 부대사, 변주영 IGC운영재단 대표이사 등 주요 관계자를 비롯해 학생·학부모·교직원 500여명이 참석해 자리를 빛냈다. 한태준 총장은 환영사를 통해 “학교생활에 빠르게 적응하고 세계를 무대로 꿈을 펼칠 수 있도록 모두가 한마음·한뜻으로 지원하겠다”고 말했다.

신입생들은 헌장 낭독과 대표 연설을 통해 “공동체와 함께 성장하고, 사회에 기여하는 인재로 거듭나겠다”고 선언했다. 이어 겐트대의 구성원이 됐음을 알리는 배지를 받았다. 이들은 졸업까지 240학점 이수, 100% 영어 강의, 4학년 1학기 벨기에 본교 수학 등 글로벌 인재로 거듭나기 위한 학업 여정을 본격 시작했다.

새내기이자 발명대회 대통령상 수상 이력이 돋보이는 김형우씨는 “겐트대의 일원이 된다는 것은 생명공학 분야에서 모든 도전을 가능케 하는 능력을 얻을 수 있겠다고 확신했다”며 “생명·바이오 분야 최고 명성을 자랑하는 겐트대에서 공부하면서 세계적인 과학자로 거듭나기 위해 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

이곳 글로벌캠퍼스는 생명·바이오 분야 세계 30위권의 명성을 가진 벨기에 겐트대의 유일한 확장캠퍼스다. 2014년 인천 송도에 개교한 이래 졸업생들은 임페리얼 칼리지 런던, ETH 취리히 등 세계 유수의 대학원에 진학하거나 글로벌 대기업에 취업하는 등 사회 곳곳에서 능력과 가치를 인정받고 있다.

