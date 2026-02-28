이란, 농축 우라늄 희석 제안…美 '영토밖 반출' 요구와는 거리

이란이 미국과의 3차 핵 협상에서 농축 우라늄을 희석하는 방안을 제안했다고 중재국 오만 측이 밝혔다.



27일(현지시간) AFP통신에 따르면 바드르 알부사이디 오만 외무장관은 이날 미국 CBS 방송 인터뷰에서 "이란의 핵폭탄 보유를 막는 것이 최종 목표라면 이번 협상을 통해 그 문제를 풀어냈다"며 이같이 말했다.

미국 협상단과 대화하는 바드르 알부사이디 오만 외무장관(우측 첫번째). AP연합뉴스

알부사이디 장관에 따르면 이란은 현재 보유 중인 농축 우라늄의 농도를 최대한 낮춰 연료로 전환하고 이를 되돌릴 수 없도록 만들 방침이다.



또한 검증 절차도 수용키로 했다.



3차 핵 협상을 중재한 알부사이디 장관은 이란의 농축 우라늄 비축 포기 입장을 '중요한 돌파구'라고 주장했다.



현재 이란은 무기급에 근접한 60%까지 농축된 우라늄을 300kg 비축하고 있다.



다만 농축 우라늄을 희석해 보유하겠다는 이란의 제안은 '농축 우라늄을 이란 영토 바깥으로 반출해야 한다'는 미국의 입장과는 거리가 있는 것으로 보인다.



미국 협상단을 이끈 스티브 윗코프 특사와 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너도 제네바 회담에서 이란의 태도에 실망한 것으로 전해졌다.



또한 이날 도널드 트럼프 대통령도 백악관에서 "이란의 협상 방식에 만족하지 않는다. 이란은 핵무기를 가질 수 없다"고 말했다.



특히 트럼프 대통령은 산유국인 이란이 에너지 발전을 이유로 우라늄을 농축할 필요가 없다면서 '농축 우라늄 포기'라는 기존 입장을 재확인했다.



트럼프 대통령은 협상단에 시간을 더 주겠다는 뜻을 밝혔지만, 이란 주변의 군사적 긴장감은 더욱 고조하는 분위기다.



현지 언론에 따르면 세계 최대 항공모함인 미 해군의 제럴드 R. 포드는 호위 함정들과 함께 이스라엘 북부 해안 인근에 접근했다.



포드호는 지난달 중동 지역에 배치된 에이브러햄 링컨호에 이어 두 번째로 이 지역에 배치된 항공모함이다.



또한 이날 이스라엘 벤구리온 공항에는 약 20대의 미군 공중급유기가 착륙했다.



최근 미국은 2003년 이라크 전쟁 이후 최대 규모의 군사자산을 이 지역에 전개한 것으로 전해졌다.



군사 충돌 가능성이 커지면서 각국 정부도 인근 지역 대사관 인력 철수 등 대비에 나서고 있다.



미국은 이날 예루살렘 주재 대사관의 비필수 요원에게 이스라엘을 떠나는 것을 허용한다고 통보했다. 이스라엘이 미국의 대이란 공격에 참여할 경우 이란의 보복 대상이 될 수 있다는 점을 고려한 조치다.



영국과 중국, 인도 등도 자국민이나 외교관들에게 중동에서 무력 충돌에 휘말릴 수 있는 일부 위험 지역을 떠날 것을 권고했다.



호주와 폴란드, 핀란드, 스웨덴, 싱가포르 등은 중동 일부 지역에 대한 여행 경보를 발령했다.



미국의 공습 가능성이 이어지면서 국제유가도 상승하고 있다.



런던에서 브렌트유 가격은 27일 배럴당 73달러까지 오르면서 지난해 7월 이후 장중 최고치를 기록했다.



또한 분쟁에 휘말릴 가능성이 높은 이스라엘 셰켈화의 가치도 이틀 연속 하락했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지