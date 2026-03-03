전지현, 성수 건물 2채 468억 매입…전체 부동산 1500억 수준

배우 전지현이 서울 성동구 아뜰리에길 일대 건물 두 채를 매입한 것으로 전해졌다.

지난달 27일 뉴스1 보도에 따르면 전지현은 지난해 9월 서울 성동구 성수동1가 소재 지하 1층~지상 5층 규모(연면적 약 1042㎡) 건물을 186억원에, 지상 1층~3층 규모(연면적 약 1129㎡) 건물을 260억원에 각각 사들였다.

또한 두 건물 사이에 위치한 50㎡ 규모 필지도 22억원에 매입했다. 건물과 토지를 합한 총매입가는 468억원이다.

배우 전지현. 연합뉴스

전지현은 지난 23일 잔금을 납부하고 소유권 이전 등기를 마쳤다. 해당 부동산에는 채권최고액 336억원의 근저당권이 설정됐다. 통상 채권최고액이 대출금의 약 120% 수준에서 책정되는 점을 고려하면 실제 대출 원금은 약 280억원 안팎으로 추산된다.

건물은 성수동 아뜰리에길 상단에 위치해 있다. 인근 연무장길 대비 임대료 상승 폭이 상대적으로 낮아 추가 가치 상승 여력이 있는 지역으로 평가된다.

전지현은 서울 주요 지역에 다수의 부동산을 보유하고 있다. 2023년에는 성동구 소재 아크로서울포레스트 복층 펜트하우스를 130억원에 전액 현금으로 매입했다. 2022년에는 서울 강서구 등촌동 상가를 505억원에 사들였으며, 용산구 이촌동과 강남구 삼성동에도 상업용 부동산을 보유 중인 것으로 알려졌다.

과거 투자 사례도 있다. 2007년 매입한 강남구 논현동 빌딩을 14년 뒤 매각해 약 140억원의 차익을 남겼고, 2014년 75억 원에 구입한 삼성동 자택을 2020년 130억원에 매도한 바 있다.

이번 매입으로 전지현이 보유한 상업용 부동산은 총 5채로 늘었다. 업계에서는 그의 전체 상업용 부동산 자산 가치를 약 1500억원 수준으로 추산하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지