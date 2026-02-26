인천 계양구의회, 제264회 임시회 업무 보고 안건 심사

인천 계양구의회가 24일부터 다음달 10일까지 15일간 일정으로 제264회 임시회를 열고 새해 첫 의사일정에 들어갔다. 이번 임시회에서는 2026년도 주요 업무 추진상황 보고와 조례안 5건, 동의안 1건, 결의안 1건, 건의안 2건, 2025 회계연도 결산검사 위원 선임의 건 등 모두 11건의 안건이 상정됐다.

계양구의회 개회식

24일 제1차 본회의를 시작으로 25일 각 상임위원별 주요 현안과 관련한 자료 수집 활동에 나섰다. 26일에는 조례안 등 안건을 심사한 뒤 27일부터 3월 9일까지는 각 소관부서로부터 올해 주요 업무 추진계획에 대한 보고를 받는다. 10일 제2차 본회의를 개최해 회부 안건을 최종 의결한 후 폐회할 예정이다.

신정숙 의장은 “31년 만에 이전 신축된 새로운 청사에서 2026년 첫 임시회를 개회하게 됐다”며 “우리 의회는 현장의 작은 소리도 크게 듣고 구민들의 삶이 있는 곳이라면 어디든 발로 뛰고 소통하며 초심을 잃지 않겠다”고 말했다.

