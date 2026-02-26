20년 만의 패닉 콘서트, 26일 오후 4시 티켓 시작

싱어송라이터 이적과 래퍼 김진표로 결성된 남성듀오 ‘패닉’의 콘서트 티켓이 오픈된다.

뮤직팜엔터테인먼트는 ‘2026 패닉 콘서트 <패닉 이즈 커밍(PANIC IS COMING)>’의 티켓 예매가 26일 오후 4시 LG아트센터 서울 홈페이지와 NOL 티켓을 통해 동시에 진행된다고 밝혔다.

이번 콘서트는 4월 16일부터 19일까지 총 4일간 4회에 걸쳐 LG아트센터 서울에서 개최된다.

앞서 이적은 지난 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 20년 만에 열리는 공연에 대한 감회와 함께 “이 소식을 알릴 수 있어 진심으로 행복합니다. 감사합니다”라며 팬들과의 재회를 앞둔 진심 어린 소감을 덧붙였다.

김진표 역시 SNS를 통해 과거 패닉이 결성된 때를 회상하며 “무려 20년 만의 무대를 위해 적이 형과 공연을 준비하고 있다. 정말 오랜만에 무대에서 만나자”며 오랫동안 기다려온 팬들과의 재회를 예고했다.

1995년 데뷔한 패닉은 ‘달팽이’, ‘왼손잡이’, ‘UFO’, ‘내 낡은 서랍 속의 바다’ 등 실험적이면서도 대중적인 명곡을 연이어 발표하며 한국 대중음악사에 큰 자취를 남겼다.

20년 만에 개최되는 단독 콘서트인 만큼, 티켓 예매를 위한 오랜 팬들의 높은 관심과 뜨거운 경쟁이 예고된다.

