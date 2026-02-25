빌 게이츠, 러시아 여성과 두 차례 외도 고백…“엡스타인 피해자는 아냐”

미성년자 성착취범 제프리 엡스타인과 친분을 맺고 혼외 관계로 성병까지 걸렸다는 의혹에 휘말린 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자가 외도 사실을 인정했다. 다만 외도 상대는 엡스타인의 성 착취 피해자가 아니라고 주장했다.

24일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 게이츠는 이날 ‘빌 앤드 멀린다 게이츠 재단’ 직원들과의 타운홀 미팅에서 엡스타인 관련 의혹을 해명하며 “과거 두 차례 외도가 있었다”고 밝혔다.

빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자. 로이터연합뉴스

게이츠는 이 자리에서 외도 상대가 “상대는 브리지 경기에서 만난 러시아인 브리지(카드게임의 일종) 선수, 사업 활동 중 만난 러시아인 핵물리학자”라고 말했다.

그는 과거 측근이자 과학 자문이었던 보리스 니콜리치가 엡스타인에게 이 사실을 알렸고, 이 때문에 엡스타인 역시 자신의 불륜을 알게 됐다고 설명했다.

WSJ은 엡스타인이 게이츠의 불륜 사실을 빌미로 협박을 시도했다고 보도했다. 엡스타인이 2013년 게이츠의 불륜 상대인 브리지 선수 밀라 안토노바와 접촉해 학비를 지원한 뒤, 2017년 게이츠에게 해당 비용 상환을 요구했다는 것이다. 러시아인 핵물리학자는 게이츠의 회사 직원 출신으로 알려졌으나, 이 여성이 회사 재직 중에 게이츠와 만났는지는 확인되지 않았다.

게이츠는 외도 사실을 인정하면서도 상대가 엡스타인의 성 착취 행위 피해자는 아니라고 강조했다. WSJ에 따르면 게이츠는 “나는 부적절한(illicit) 일을 하지 않았고, 부적절한 것을 보지도 못했다”며 “피해자들이나 그(엡스타인)주변에 있는 여성들과는 어떤 시간도 보낸 적이 없다”고 주장했다.

게이츠가 엡스타인과 처음으로 만난 것은 2011년이라고 한다. 게이츠의 전 부인 멀린다가 2013년 엡스타인에 대한 우려를 표했지만, 그는 2014년에도 엡스타인과 함께 전용기를 타고 독일·프랑스·뉴욕 등에 동행했다고 밝혔다. 다만 그러면서도 단 한 번 도엡스타인과 함께 묵거나, 엡스타인의 섬을 방문한 적은 없다고 선을 그었다.

엡스타인과 마지막으로 만난 것은 2014년이며, 이후 엡스타인이 계속 이메일을 보냈으나 답장은 하지 않았다고 게이츠는 덧붙였다. 그는 “엡스타인과 시간을 보낸 것은 큰 실수였다. 내 실수 때문에 이 일에 끌려들어 간 모두에게 사과한다”고 말했다.

