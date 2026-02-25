현관문에 흩뿌려진 오물…'보복 대행' 여부 수사

집 현관문에 오물을 뿌리고 래커칠을 하는 등 거주자에게 피해를 준 사건이 잇따라 발생해 경찰이 수사에 나섰다.



경기 화성동탄경찰서는 재물손괴 혐의로 신원미상의 남성 1명을 쫓고 있다고 25일 밝혔다.

경기 화성동탄경찰서 전경. 연합뉴스

경찰에 따르면 동탄신도시의 한 아파트 15층에 거주하는 A씨는 지난 22일 오후 8시 30분께 집 밖이 소란스럽고 래커 냄새가 나자 현관문을 열었고 한 남성이 도망치는 모습을 봤다.



A씨가 집 밖을 둘러보니 현관문에는 음식물쓰레기가 흩뿌려졌고 빨간색 래커로 낙서가 되어 있었으며 도어락에는 접착제가 발라져 있었다.



16~18층 사이 계단에서는 A씨를 비방하는 내용의 유인물 수십장과 함께 인분도 발견됐다.



군포시에서도 이와 비슷한 사건이 발생, 경찰이 용의자를 붙잡아 조사하고 있다.



이 용의자는 전날 자정께 한 다세대주택 현관문에 A씨 피해 내용과 비슷한 범행을 저지르고 달아났다가 이날 오후 4시께 검거됐다.



경찰은 두 사건의 용의자는 서로 다르지만, 범행 수법이 유사한 만큼 연관성을 살펴보고 있다.



이와 비슷한 사건은 앞서 서울에서도 발생한 바 있다.



경찰 관계자는 "서울에서 발생한 사건은 사적 보복 대행 조직이 의뢰를 받아 범행한 것으로 파악되는데 래커를 칠하고 오물을 뿌리는 등 수법이 다르지 않아 이 조직의 개입 여부 등을 들여다보고 있다"고 말했다.

<연합>

