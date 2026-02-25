봄철 미세먼지 잡는다…정부 총력 대응 돌입

정부가 연중 초미세먼지 농도가 가장 높은 3월을 맞아 총력 대응에 들어간다.

기후에너지환경부는 관계부처와 3월 1일부터 봄철 고농도 초미세먼지 총력 대응 체제를 가동한다고 25일 밝혔다.

초미세먼지 농도가 연중 가장 높은 달은 3월이다. 정부는 기온이 오르면서 난방 수요가 줄어드는 상황을 반영해 3월 공공 석탄화력발전기를 최대 29기(잠정)까지 정지하기로 했다. 겨울(17기)보다 12기 더 정지하는 것이다.

서울시에 올해 첫 미세먼지 경보가 발령된 지난 22일 서울 중구 시청역 앞에 설치된 전광판에 대기질 농도가 표시되고 있다. 뉴스1

먼저 불법 배출이 우려되는 사업장에 대해서는 민관합동으로 무인기(드론), 이동측정차량 등 첨단감시장비를 활용하여 특별 단속을 실시한다. 또 유역(지방)환경청 환경감시관을 투입해 추진하는 스마트 감시를 기존 수도권에서 전국으로 확대해 불법배출 의심 사업장을 원스톱으로 감시․단속한다.

배출가스 측정장비와 단속카메라를 이용해 운행차 배출가스 현장점검과 함께 터미널, 주차장 등을 중심으로 공회전도 집중단속한다.

농사철에 접어드는 만큼 영농 폐기물 불법 소각을 막기 위해 유역(지방)환경청 기동감시대와 지방자치단체 합동점검단을 투입하고 영농 폐기물 집중 수거 횟수를 일주일에 3번으로 늘린다.

정부는 이달 27일부터 3월 31일까지 지하철과 철도 역사와 공항 등 다중이용시설 환기·공기정화 설비 특별 점검도 실시할 계획이다.

학기가 시작되는 만큼 어린이집·유치원·학교 등의 미세먼지 관리 실태도 점검하는 한편 어린이집과 노인요양시설 실내 공기 질 관련 설비 개선도 지원한다.

