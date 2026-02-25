年 2300억 투입, 1만개 일자리 창출…‘경기도형 장애인 복지’ 주목

‘2026년 경기도장애인일자리사업계획’…시설훈련, 기회수당
김동연 “장애인·비장애인 어우러지는 사회가 제대로 된 성장”
경기도가 올해 2353억원을 투입해 1만115개의 장애인 일자리 창출에 나선다. 지난해보다 240억원(11.4%) 늘어난 수치로 역대 최대 규모다.
25일 도에 따르면 이번 사업 추진은 장애인 고용촉진 활성화를 내세운 ‘2026년 경기도장애인일자리사업계획’ 수립에 따른 것이다.
앞서 도는 ‘더 많은 기회, 더 고른 기회, 더 나은 기회’를 위한 장애인 고용촉진 활성화 정책 목표로 삼았다. 이어 3대 목표와 4개 과제, 29개 세부 추진 사업을 짰다.
이번 계획에선 일자리 창출 목표가 지난해 9163개보다 952개(10.38%) 늘었다.
앞서 김동연 지사는 지난해 3월 대학생 간담회에서 “더불어 사는 사회는 길게, 제대로 성장해 가는 사회”라며 “경기도와 도 공공기관이 장애인을 조금이라도 더 고용하고 장애인과 비장애인이 같이 어우러지는 사회가 됐으면 한다”고 말했다.
이번 사업은 장애유형별, 장애 정도에 따른 맞춤형 일자리 수 확대에 초점을 맞췄다. 장애인직업재활시설 훈련과 장애인 기회수당을 지속해서 지원한다.
시각장애인안마사 심화직업훈련, 중증장애인 직업재활교육 사업, 택시운전원 양성사업, 발달장애인 보조기기 관리사 양성 등 맞춤형 교육훈련도 병행한다.
아울러 도내 28개 산하 공공기관의 장애인 의무 고용률을 5%로 높이고, 장애인 청년 인턴제·장애인 생산품 구입 연계 고용 강화를 통해 공공기관의 사회적 책임 이행도 강조할 계획이다.
도 관계자는 “경기침체로 장애인 경제활동이 어려워지고 있다”며 “장애인 일자리 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.
