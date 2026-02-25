박상진 산은 회장 “석화 구조조정 지원에 4300억원 전담…채권단 협조 기대”

석유화학 사업재편 1호 사례인 HD현대케미칼과 롯데케미칼 대산공장 통합 건 관련해 산업은행이 4300억원의 자금 지원을 전담한다고 밝혔다. 설비통합 및 고부가 전환에 필요한 자금 조달이 어려운 현대케미칼에 최대 1조원의 신규 자금을 지원하는 것에 포함되는 내용이다.

25일 박상진 산은 회장은 서울 여의도 산은 본사에서 열린 기자간담회에서 이러한 내용을 포함한 올해 현안을 설명했다. 이날 간담회에 앞서 정부가 의결한 대산 1호 사업재편 관련해 박 회장은 “총 1조원의 신규자금 중 사업구조 전환을 위한 시설 투자 및 연구개발 소요자금 약 4300억원을 산은이 전담할 예정”이라며 “최대 1조원 범위에서 채권단의 차입금을 영구채로 전환하는 방안도 추진할 계획”이라고 말했다.

산업통상부는 이날 오전 HD현대케미칼과 롯데케미칼의 대산 사업장 재편 관련 지원 패키지를 발표했다. HD현대와 롯데케미칼은 각각 6000억원을 출자해 재무 개선에 나서고, 정부는 금융지원 등 총 2조1000억원 이상 지원한다는 게 골자다.

이러한 금융지원 방안은 이날 오후 열릴 채권금융기관 자율협의회 결의를 통해 확정되는 사안이라고 박 회장은 덧붙였다. 정부가 2조원 규모의 금융지원을 하기로 한 내용에 대해 변수가 발생할 수 있느냐는 질문에 박 회장은 “신규 자금에 대해 금융기관들이 부담을 느낄 수 있는 만큼 산은이 부담 비율을 훨씬 높여 채권단을 설득하려는 계획”이라며 “각 금융기관이 다 동의하지 않을 수 있지만 국가기간산업인 석유화학이 전방에서 살아나야 후방의 산출물이 좋아진다는 점에서 공멸하지 않도록 잘 협조해주리리라 믿는다”고 답했다.

박 회장은 대산 1호 사업재편 관련해 “산업계의 사업재편계획 도출, 금융기관의 지원이 합쳐져 국내 주력산업을 선제적으로 구조개편하는 첫 번째 사례”라며 “위기에 봉착한 주력사업 체질을 개선해 미래성장산업으로 재도약하도록 뒷받침하는 금융의 중요한 역할을 통해 산업 경쟁력 회복에 시금석이 되길 바란다”고 강조했다.

올해 산은 중점 추진과제로 박 회장은 국민성장펀드의 성공적인 운영, 투자 기능 강화로 시장에 모험자본 적극 공급, 지역금융 활성화를 통한 지역균형 발전, 석유화학 사업재편 관련 내용을 꼽았다.

국민성장펀드 프로젝트 심사에 대해 박 회장은 “메가 프로젝트도 중요하지만 수도권 일극 체제로 가는 것이 비효율적이기 때문에 지역을 우선하는 관점이 굉장히 중요하다”며 “금리 우대를 비롯해 우선순위를 두고 심사할 생각”이라고 말했다.

국민성장펀드 운용역에 인센티브를 제공할 가능성에 대해서는 “아직은 관계 당국과 협의해야 할 문제이고, 정확히 정해진 것은 없다”고 했다.

7대 메가 프로젝트가 먼저 검토되고 있는 상황에서 이달 중 두 개의 프로젝트가 승인될 것이라고 박 회장은 전망했다. 그는 “기본적으로 생태계 파급효과, 산업 후방 효과를 고려하게 된다”며 “큰 기업에 몰아준다고 오해할 수 있는데 그런 개념보다는 해당 기업에 투자해 그에 딸린 부품, 하청 연관업체들의 고도화를 한다는 취지”라고 설명했다.

차기 수석부행장 인사 관련 질문에는 “현재 (김복규) 수석부행장의 임기가 3월 중이라 그쯤이 되지 않을까 생각한다”라고 답했다.

한편, 최근 직장 내 괴롭힘 피해를 신고한 직원에게 박 회장이 직접 접촉한 사실에 대한 보도가 나온 것 관련해 박 회장은 “신고 직원에게 연락한 것은 은행 선배로서 코치한 적이 있다보니 선배로서 해당 직원의 고통에 안타까움을 느껴 직접 위로하기 위해서였다”며 “피해가 없도록 보호조치를 취하겠다는 말을 전하기 위한 것이었지만 그로 인해 마음의 상처를 준 것은 제 정성이 부족한 탓”이라고 말했다.

이달 초 공식 접수된 해당 괴롭힘 신고 건은 노사 동수로 구성된 고충처리위원회에서 독립조사활동을 보장받아 공동조사를 진행하고 있으며, 결과가 나오는 대로 그에 따른 엄정한 후속조치를 진행할 것이라고 박 회장은 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지